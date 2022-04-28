Bakan Bilgin’den Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bir dizi çalışma ve ziyaret için Bayburt’ta bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin beraberindeki heyetle birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci Bakan Bilgin’i baba ocağı Bayburt ve belediyede ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’e belediyenin mali durumu ile belediyemiz tarafından tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Başkan Pekmezci, “Bayburt Belediyesi olarak tarih ve kültür şehri olan Bayburt’umuza hizmet ederken yeşil alanlarıyla, otoparklarıyla modern kent dokusuna uygun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

1 Nisan 2019 yılı itibariyle devraldığı Bayburt Belediyesi’nin 154 Milyon TL borcundan 47 Milyon TL’sini ödediklerini dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci, “Göreve gelmeden önce çalışmaları başlatılan Saray Bahçesi Kent Meydanı ve Canlı Hayvan Pazarı projelerine kaldığı yerden devam ettik ve tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ni de faaliyete geçirdik. Yine Tarım Yerleşkesi içerinde yer alan Doğu Karadeniz’in en modern mezbahanesini tamamladık. Gençosman Parkı ve Şehit Nusret Parkını modern bir kent dokusuna uygun şekilde yeniden dizayn ettik. 2 megawat gücüne sahip yeni Güneş Enerjisi Santrali’ni tamamladık. Daha önce yapılan 4 MW’lık GES ile birlikte Belediyemiz 6 MW Güneş Enerjisi Santrali’yle ülkemize enerji alanında katma değer sağlamaktadır” diye konuştu.

Konuşmasına kentte yapılan yol ve kaldırım çalışmaları hakkında bilgiler vererek devam eden Başkan Pekmezci, “Rutin yol ve kaldırım çalışmalarımızın yanı sıra Akşemsettin, Kurtuluş ve Oslu Baba Caddelerini yol ve kaldırımlarıyla yeniden yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Bayburt Kalesi ile Bayburt Kulesi’ni bütünleştirmek ve arasındaki bağı kurmak adına aradaki iki yüksek binanın üst katlarını istimlak ederek yıkımını gerçekleştirdik. Kale ile kuleyi kucaklaştırdık ama kulenin durumu iyi değil. Saat Kulesi’nin üzerindeki paratonere yıldırım düşmesiyle kulenin üst tarafı zarar gördü ve yılların yıpranmışlığı ile saat kulemizin durumu maalesef acı bir konumda. Bununla ilgili bir rölöve çalışması yaptık. Anıtlar kurulundan gerekli izinleri aldık. Restorasyon çalışması yapacağız. İhalesini yaptık bitirdik.

Ozulu Caddesi’nde Ozululara ait 700 metre kare arsa, Kuturlara ait 568 metrekare arsayı kamulaştırdık. Çoruh kıyısında aldığımız bu alanlar ile 2003 yılında kamulaştırdığımız otopark olarak kullandığımız alanı da katarak, imar planına uygun bir düzenlemeyle yakın zamanda burayı yeşil alan yapıp ortaya bir ahşap köprü kurarak Şehit Nusret Parkıyla birbirine bağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Hükmü Pekmezci konuşmasında kent için hayati önem taşıyan projelerden olan İçme Suyu Arıtma Tesisinden bahsederek, “Bayburt’umuz adına bizim için en önemli projelerden biri içme suyu arıtma tesisi sertlik giderici tesisimizin zemin etüdü ve jeolojik etütleri tamamlanıp ihaleleri yapıldı. Projemiz tamamladığında Bayburt halkının evlerindeki musluklardan artık pet şişe suyu kalitesinde su akacaktır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunduğumuz projemiz ile alakalı zatı alinizden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasına belediyenin diğer projeleri hakkında bilgi vererek devam eden Belediye Başkanı Pekmezci açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Belediyelerin asli görevi değil ama vatandaşımızın istihdamına yönelik küçük çaplı çözümler üretmeye çalıştık. Bu anlamda Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikasının yapımını tamamladık. Yine istihdama yönelik bir projemiz olan Tuğla Fabrikası projemiz var; fizibilite çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda Çorum’dan tuğla fabrikası sahibi bir arkadaşımızı davet ederek Valimiz ve Ticaret Sanayi Odası Başkanımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda arkadaşımızdan bilgiler aldık. Başlangıçta 20 Milyon TL değerindeki proje dövizde yaşanan hareketlilik sonucu 4045 Milyon TL maliyetine yükseldi. Yaklaşık 150 kişinin istihdam edilmesi planlanan projemizi şimdilik beklemeye aldık. Nasıl bir yol haritası çizeceğimiz önümüzdeki günlerde belli olacak.

Duduzar dağı eteklerinde şehri her alanda rahatlıkla görebilen yaklaşık 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesi inşa edeceğiz. Projede ayrıca doğa sporları parkurları, 7 km uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve 500 metre yükseklikte bulunan zepline macera parkı da yer alacak.

Şehrimizin en büyük problemlerinden biri olan otopark sorununa çözüm üretmek adına Veli Şaban Mahallesi’nde inşaatına başladığımız 180 araçlık çok katlı kapalı otopark projemizin inşaatında son katına geldik. 1100 metrekare alan üzerindeki otopark projemiz bittiğinde üzerine şehrimizin en büyük ihtiyaçlarından olan büyük bir konferans salonu ve sinema salonu yapmayı düşünüyoruz.

Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine elektrik, su, doğalgaz, odun, kömür, inşaat malzemesi ve gıda paketleri dağıttık. Üniversite öğrencilerimize yardım dağıttık. Bayburt Belediyesi olarak spor kulüplerimize ve atlı spor kulüplerimize maddi anlamda destek olduk. Okullarımızın kütüphanelerine kitap bağışında bulunduk. Şuanda Saray Bahçesinde her gün 1000 kişinin iftarını yaptığı büyük bir iftar çadırımız var.

Ayrıca UNESCO tarafından 2018 yılında Azerbaycan Kazakistan ve Türkiye tarafından yapılan Dede Korkut’un Somut Olmayan Kültürel Miras’a dahil edilme teklifi kabul edilmiş ve Korkut Ata’nın UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alındığına dair berat UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz tarafından belediyemize takdim edildi.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Bayburt Belediyesi Şeref Defterini imzalayarak Başkan Pekmezci’yi çalışmalarından dolayı tebrik etti ve “Belediye Başkanımızın çalışmasını yaptığı içme suyu arıtma tesisi konusunu daha önce Cumhurbaşkanımıza arz etmiştim. Cumhurbaşkanımız da bu konuda ilgili kişilere gerekli talimatlarını verdi. Bayburt’la özdeşleşmiş, şehrimizin sembolü Saat Kulesi ise bizim için çok önemli.” ifadelerini kulandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Hükmü Pekmezci Bakan Bilgin’e günün anısına plaket takdim ederek, belediye tarafından yayınlanan kitaplar ile çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette Bakan Bilgin’e Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

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