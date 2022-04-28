Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin baba ocağında ziyaretlerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin baba ocağında ziyaretlerde bulundu

İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin baba ocağında ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, günü birlik geldiği memleketi Bayburt’ta akraba ziyaretinde bulundu, ilçe ve beldelerde esnafları dolaştı.
Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer Söyleşisinin ardından baba ocağı Bayburt’un Aydıntepe İlçesi’ne hareket etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Bilgin, esnafları dolaştı, Kadir Gecelerini kutladı. Ziyaretleri esnasında vatandaşları dinleyen Bakan Bilgin, kendisine yöneltilen talepleri geri çevirmedi. Bir züccaciye dükkanında alışveriş yapan iki vatandaşa düdüklü tencere hediye etti. Toplam 690 lira tutarındaki alışverişi Bakan Bilgin nakit ödedi.
Daha sonra kendisine eşlik eden heyetle Aydıntepe Belediyesi’ne geçen Bakan Bilgin, burada Belediye Başkanı Haşim Şentürk’ten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Başkan Şentürk’ün projelerini dinledi.
Bakan Bilgin, doğduğu topraklarda bulunmanın heyecan verici olduğuna değindi. Göreve gelmeden önce de Bayburt’la bağlarını koparmadığına vurgu yapan Bilgin, dünyanın her yerinde konferanslar vermesine rağmen en heyecan duyduğu anların doğduğu topraklarda yaşandığını anlattı. Heyecanını bir deyimle paylaşan Bakan bilgin, “Dilim dolaşıyor. Bu heyecan verici bir şey. Hatıralarımız, dostluklarımız hafızalarımızda canlı. Bu havayı hissetmek çok güzel bir duygu.” şeklinde konuştu.
Sözlerinin devamında yatırımlara yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, Bayburt’ta yürütülen projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip edildiğini anlattı. Bilgin, var olan sorunların çözüleceğinin bundan kimsenin de şüphe duymaması gerektiğini dile getirdi.
Aydıntepe’de Belediye tarafından yapılan sosyal tesis dışında bir tesis de kendilerinin yapacağı bilgisini paylaşan Bilgin, “Bakan Bey’den sözünü aldım. Murat Bey sağ olsun. ‘Ne kadar gerekiyorsa Doğduğun yere bir tesis kazandıracağız.’ dedi. İnsanlarımızın da ihtiyacı var. Ona da anlattım.” şeklinde konuştu. Bakan Bilgin bunun dışında sivil bir kuruma bir tesis daha yaptırılacağının da müjdesini paylaştı.
Memleketinin hangi sorunu varsa takipçisi olduklarının altını çizen Bakan Bilgin: “Gümüşdamla barajı başta olmak üzere üzerimize düşen her konu bizim işimizdir.” ifadelerini kullandı.
Başkan Şentürk burada Bakan Bilgin ile beraberindekilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Şentürk, “Aydıntepe’den bir bakan çıkarmamız bizim için çok onur verici bir durum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.” dedi.
Şentürk, sosyal tesis, çağrı merkezi, su isale hattı, doğal gaz altyapısı ve öğretmen evi için Bakan Bilgin’den destek istedi.
Başkan Şentürk’ün değerlendirmeleri üzerine Milletvekili Fetani Battal Aydıntepe’de doğmuş, büyümüş ve havasıyla şekil bulmuş bir insanın doğduğu topraklara Bakan olarak gelmesinin çok güzel olduğuna vurgu yaptı. Milletvekili olarak hem Bayburt hem de Aydıntepe adına gururlu olduğunu kaydeden Battal, “Rabbim kolaylıklar versin, yar ve yardımcınız olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.” ifadelerini kullandı.
Aydıntepe Belediyesi’nin ardından Bakan Bilgin ilçede ikamet eden akrabalarını ziyaret etti. Aile yakınlarıyla hasret giderdi.
Bakan Bilgin, daha sonra Arpalı Belediyesi’ne geçti. Burada da Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile görüşen Bakan Bilgin, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Polattimur ve kendisine eşlik eden heyetle yaptığı değerlendirmelerin ardından programına devam etmek üzere beldeden ayrıldı.
Bakan Bilgin’e, Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ile diğer ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bilgin iftarda bin 500 kişilik gönül sofrasına konuk oldu
YEREL HABERLER Bakan Bilgin iftarda bin 500 kişilik gönül sofrasına ...
Bakan Bilgin’den Başkan Pekmezci'ye ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Bilgin’den Başkan Pekmezci'ye ziyaret
Bakan Bilgin, memleketi Bayburt'ta vatandaşlarla iftar yaptı
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, memleketi Bayburt'ta vatandaşlarla ...
Bakan Bilgin, Bayburt'ta  
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, Bayburt'ta  
Bakan Bilgin: "Gençler için yeni istihdam programı başlattık, gençler üretimle tanışacak"
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: "Gençler için yeni istihdam programı ...
Bayram öncesi lastik bakım uyarısı
YEREL HABERLER Bayram öncesi lastik bakım uyarısı
Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 240 oldu
YEREL HABERLER Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 240 ...
Başkan Pekmezci: “Bu gece, mağfiret gecesidir. Dünyaya meleklerin indiği, tan yeri ağarıncaya kadar dünyanın esenlikle dolup taştığı bir barış iklimidir”
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci: “Bu gece, mağfiret gecesidir. ...
Kahraman kadınların isimleri 'İffet Anıtı'nda yaşatılıyor Ermenilerin saldırıları karşısında su kuyularına kendilerini atarak hayatlarını kaybeden Müslüman Türk kadınlarının ismi İffet Anıtı'nda
YEREL HABERLER Kahraman kadınların isimleri 'İffet Anıtı'nda ...
Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi öğrencileriyle buluşuyor
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi öğrencileriyle ...
Başkan Pekmezci, Otlukbeli’nde düzenlenen iftara katıldı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, Otlukbeli’nde düzenlenen iftara ...
Vali Epcim, iftarını Oruçbeyli Kur’an Kursunda yaptı
YEREL HABERLER Vali Epcim, iftarını Oruçbeyli Kur’an Kursunda yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.