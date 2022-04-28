Bakan Bilgin, üniversite öğrencileriyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bilgin, üniversite öğrencileriyle buluştu

İHA

Bakan Bilgin, üniversite öğrencileriyle buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen kariyer söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.
Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitenin marka değerinin artacağı vurgusu yaptı.
Türkmen, "Yoğun programı içerisinde bizleri kırmayıp üniversitemiz öğrencileri ile buluşmayı kabul eden bakanımıza yürekten şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.
Gençlere seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kariyer sürecinin önemli ve uzun bir süreç olduğunun altını çizdi.
Bilgin, kariyer olanaklarının tanımlanması, uzun dönemli hedeflerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanması gibi aşamaların önemine vurgu yaptı.
Bakan Bilgin, kendi hayatından örnekler vererek kariyer gelişiminde katedilecek aşamaları ve tecrübelerini gençlerle paylaştı.
Üniversite öğrencilerinin iş hayatının dinamikleri ve beklentileri hakkında farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade eden Bakan Bilgin, “Yeni mesleklerin icra edildiği bir dönemdeyiz, bizlerin de bu süreçte sizlere sunacağı katkılar var. Yeni meslekler ve yeni iş alanlarıyla ilgili yaygınlaştırıcı yapılarla istihdam adına yeni gelişmeler planlanıyor.” ifadelerini kullandı.
Gençlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileten Bakan Bilgin, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Gerçekleştirilen etkinliğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt'taki sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Etkinlik, Rektör Türkmen tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'e hediye taktimi yapılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin baba ocağında ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin baba ...
Bakan Bilgin iftarda bin 500 kişilik gönül sofrasına konuk oldu
YEREL HABERLER Bakan Bilgin iftarda bin 500 kişilik gönül sofrasına ...
Bakan Bilgin’den Başkan Pekmezci'ye ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Bilgin’den Başkan Pekmezci'ye ziyaret
Bakan Bilgin, memleketi Bayburt'ta vatandaşlarla iftar yaptı
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, memleketi Bayburt'ta vatandaşlarla ...
Bakan Bilgin, Bayburt'ta  
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, Bayburt'ta  
Bakan Bilgin: "Gençler için yeni istihdam programı başlattık, gençler üretimle tanışacak"
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: "Gençler için yeni istihdam programı ...
Bayram öncesi lastik bakım uyarısı
YEREL HABERLER Bayram öncesi lastik bakım uyarısı
Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 240 oldu
YEREL HABERLER Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 240 ...
Başkan Pekmezci: “Bu gece, mağfiret gecesidir. Dünyaya meleklerin indiği, tan yeri ağarıncaya kadar dünyanın esenlikle dolup taştığı bir barış iklimidir”
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci: “Bu gece, mağfiret gecesidir. ...
Kahraman kadınların isimleri 'İffet Anıtı'nda yaşatılıyor Ermenilerin saldırıları karşısında su kuyularına kendilerini atarak hayatlarını kaybeden Müslüman Türk kadınlarının ismi İffet Anıtı'nda
YEREL HABERLER Kahraman kadınların isimleri 'İffet Anıtı'nda ...
Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi öğrencileriyle buluşuyor
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, Bayburt Üniversitesi öğrencileriyle ...
Başkan Pekmezci, Otlukbeli’nde düzenlenen iftara katıldı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, Otlukbeli’nde düzenlenen iftara ...
Vali Epcim, iftarını Oruçbeyli Kur’an Kursunda yaptı
YEREL HABERLER Vali Epcim, iftarını Oruçbeyli Kur’an Kursunda yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.