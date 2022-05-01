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Tesisatçı tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü

İHA

Tesisatçı tamir için gittiği evde kafasına sopayla vurularak öldürüldü

Bayburt’ta doğalgaz tamiri için gittiği evde S.T isimli tesisatçı, evdeki M.K isimli şahıs tarafından sebebi bilinemeyen nedenden kafasına sopayla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, 22.00 sularında Karasakal Mahallesinde gerçekleşti. Mahalleye yeni taşınmış olan aile doğalgazdaki sorun nedeniyle S.T'yi tamir için Karasakal Mahallesindeki ikametine çağırdı. Doğalgaz tesisatındaki sorunu gidermek için aracıyla eve giden S.T. isimli vatandaş, evde bulunan M.K.'nın arkadan sopa ile vurması sonucu hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen emniyet ekipleri M.K. isimli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden S.T.’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince olay yerinden götürüldü.
Öldürülen şahıs S.T ile cinayeti işleyen M.K. arasında ne yaşandığı henüz bilinmezken, olayın açığa çıkması için soruşturma sürüyor. Olay yerine gelen S.T'nin acılı yeğenleri, polislere "bu olayı çözün, katil cezasını çeksin" diyerek gözyaşı döktüler. Öte yandan Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, cinayetin olduğu bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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