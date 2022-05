Vali Epcim şehit ailelerini ziyaret etti

Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim, şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde şehitler için dua edildi, şehit ailelerinin bayram sevinci paylaşıldı.

Vali Epcim ziyaretlerine Eski Hastane Caddesi üzerinde ikamet eden Şehit Fatih Kostik’in ailesi ile başladı. Kostik ailesinin bayramını tebrik eden Vali Epcim şehidin Babası Fuat, annesi Havva ve şehidin emaneti çocukları ile buluştu. Kostik ailesinin buruk bayram sevincine ortaklık eden Vali Epcim i ziyaretleri anısına şehidin annesine çiçek takdiminde bulundu.

Ziyarette Vali Epcim ile eşi tarafından Kostik ailesinin talepleri dinlendi. Şehidin anne ve babasıyla bir süre sohbet eden Vali Epcim sağlık durumlarına ilişkin bilgi de aldı.

Ziyaret esnasında yaptığı açıklamada şehitlere minnettar olduklarını ifade eden Vali Epcim, şehit ailelerinin de her zaman yanlarında olduklarını kaydetti. Vali Epcim, “Devletimiz ve milletimizin bekası uğruna sürekli bedel ödeniyor. Bu bedellerden birini de sizler ödediniz. Allah sizlerden ve şehidimizden razı olsun. Her zaman sizlerin emrindeyiz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. ” diye konuştu.

Vali Epcim, Kostik ailesinin bayramını tebrik ederek, sağlık ve huzur dolu bayramlar diledi.

Kostik ailesinin ardından Vali Epcim, şehit Rıfat Altıkat’ın ailesini ziyaret etti. Gençosman Mahallesi Koruk Sokak üzerindeki ikametlerinde Altıkat ailesinin misafiri olan Vali Epcim, şehit yakınlarının bayramını kutladı.

Vali Epcim, burada da şehidin eşi Ayşe ve oğlu Metin Altıkat ile görüştü.

Ayşe Altıkat’tan sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Epcim, geçirdiği korona virüs sonrası tedavisine devam eden şehidin eşine acil şifa diledi.

Altıkat ailesi ile çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim ailenin neşe kaynağı çocuklara bayram hediyesi dağıttı.

Ziyarette Altıkat ailesinin hanesine gurur hakimdi. Şehidin oğlu Metin Altıkat babasız büyümenin zorluklarına rağmen hiçbir zaman başlarının eğik olmadığını söyledi. Devletin her zaman yanlarında olduğunu bildiren Metin Altıkat, “Gururla göğsümüzü gere gere şehit oldu dedik. Devletimizden Allah razı olsun bu da sizlerin sayesinde oldu. Gelip gittiniz, bizleri ziyaret ettiniz. Tüm bunlar bizleri daha da gururlandırıyor. Bizleri daha çok vatan ve millet sevdalısı yapıyor. Şu an benim üç çocuğum var. Ben de varım, benim bir küçüğüm daha var. Seve seve bu vatan için şehit olmaya hazırım.” diye konuştu.

Altıkat’ın sözleri üzerine Vali Epcim de mücadelenin devam ettiğini ve terör bölgelerinde Pençe Kilit Operasyonu’nun yürütüldüğünü bildirdi. Operasyonun tarihin en büyük harekatlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline üstün başarı temennisinde bulundu. Vali Epcim, şehitlere de Allah’tan rahmet diledi.

Ziyaret Şehit Rıfat Altıkat için dua edilmesinin ardından sona erdi.

