Vali Epcim, askeri personel ve emniyet mensuplarıyla bayramlaştı

Vali Cüneyt Epcim, 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Tuzcuzade Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı sonrası Vali Cüneyt Epcim, askerler ve emniyet mensuplarıyla bayramlaştı. Vali Epcim’in bayram ziyaretlerinin ilk durağı 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı oldu. Buraya gelişinde Topçu Albay Zekeriya Tosun tarafından karşılanan Vali Epcim, askerlerle tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Ziyareti anısına Komutanlık Şeref Defterini imzaladı.

Vali Epcim daha sonra Albay Tosun ile makamında bir araya geldi. Burada Albay Tosun nezdinde tüm birlik personelinin bayramını tebrik ettiğini ifade eden Vali Epcim, Ramazan Bayramı’nın başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa hayır ve iyilik getirmesini temenni etti. Vali Epcim, devam eden terör operasyonları dolayısıyla da Türk Silahlı Kuvvetleri personeline görevlerinde üstün başarı ve muvaffakiyetler dilediğini belirtti.

Vali Epcim, sonrasında İl Jandarma Komutanlığı’na geçti. Burada İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit tarafından karşılanan Vali Epcim, personelle bayramlaştı. Vali Epcim, bayramlaşma programına katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Komutanlık Şeref Defterini imzalamasının ardından Albay Yiğit’le makamında bir araya gelen Vali Epcim, bayram dolayısıyla tebriklerini bildirdi. Vali Epcim, benzer şekilde terör operasyonlarına katılan Jandarma personeline görevlerinde üstün başarı dileklerini yineledi. Bir süre Albay Yiğit’le bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, ziyaretlerinin son durağı İl Emniyet Müdürlüğü’ne hareket etti.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında Vali Epcim, emniyet teşkilatı mensuplarının bayramını kutladı. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile Şehit Gürcan Yavuz Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret etti. Merkez bünyesinde 7 gün 24 saat esasına dayalı görev yapan Güven Masası personelinden bilgi aldı. Vali Epcim, merkezde görevli polislerin bayramını tebrik ederek, huzur dolu bayramlar diledi. Ziyaretlerinde kendisine eşlik eden heyetle yaptığı değerlendirmelerin ardından Vali Cüneyt Epcim programına devam etmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’nden ayrıldı.

Vali Cüneyt Epcim’e, 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur eşlik etti.

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