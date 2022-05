Bayburt’ta geleneksel bayramlaşma programı Tuzcuzade Mahalle Odası’nda gerçekleştirildi.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle iki yıldır yapılamayan bayramlaşmaya birlikteliğin neşesi hâkimdi.

Programda konuşan Vali Cüneyt Epcim, çok güzel bir günde toplumun her kesiminden kimselerle bir arada olduklarını söyledi. Programa katılanların Ramazan Bayramı’nı canı gönülden tebrik ettiğini dile getiren Vali Epcim, “Bayburt’umuzun bütün renkleri burada. Bu renkleri bir araya getiren Rabbime hamd olsun.” dedi.

Vali Epcim, Bayburt’un Ramazan ayını çok güzel bir şekilde geçirdiğini belirtti. Başta şehir merkezi olmak üzere il genelindeki tüm camilerde mukabeleler okunduğunu aktaran Vali Epcim, “ Kur’an’dan ilham alan Bayburt halkı yoksunluk ve yoksulluk içerisinde bulunan vatandaşlarımıza özellikle bu yıl çok ciddi yardımlaşma seviyesini artırdı. Bu yıl ekonomik şartlar nedeniyle bu yardımların azalacağını düşünürken Bayburt tüm Türkiye’ye örnek olacak biçimde çok fazla yardımlaşma duygusuyla ihtiyaç içerisinde olan insanımıza sahip çıktı.” diye konuştu.

Bayburt’a ve Bayburtlulara teşekkür ettiğini belirterek sözlerine devam eden Vali Epcim şunları kaydetti: “İki yıldır pandemi sürecinin verdiği bir durağanlık vardı. Bu sene aileler arasındaki iftar ziyaretlerinin çokça yaşandığını gördük. Belediyemizin kurduğu iftar çadırı ve yardımseverlerimizin düzenlediği organizasyonlar oldu. Bunlar Bayburt adına örnek, güzel çalışmalar oldu. Bunları da Ramazan ayı boyunca yaşamış olduk.”

Ramazan ayının ardından bayram sevincini hep birlikte paylaştıklarına vurgu yapan Vali Epcim, bayramların insanların bir araya geldiği, sevgi ve kardeşlik içerisinde geleceğe ümitle baktıkları günler olduğuna işaret etti.

Vali Epcim, bayramın birlik ve kardeşlik duygularını geliştireceğine inandıklarının altını çizdi.

Nice bayramlarda bir arada bulunmayı dilediğini de sözlerine ekleyen Vali Epcim, “Ramazan Bayramınızı tekrardan tebrik ediyor, Tuzcuzade Mahalle Muhtarımıza teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum.” diye konuştu.

Milletvekili Fetani Battal ise programa katılanların bayramını tebrik ederek, sağlık ve afiyetle nice bayramlarda buluşmayı temenni etti. Yakın zamanda geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle oruç tutamadığına değinen Milletvekili Battal, “Ama gördüm ki Ramazan oruç tutmaktan ibaret değilmiş. Feyzi, bereketi, ruhaniyeti çok tuhaf bir şekilde tüm boyutlarıyla hissediliyor. Bunu hissedebilmek büyük bir nimet.” ifadelerini kullandı.

Dünyada zaman zaman kriz dönemleri yaşandığına dikkat çeken Milletvekili Battal bu gibi durumlarda Ramazan iklimine insanlığın ne denli ihtiyaç duyduğunun daha iyi hissedildiğini belirtti. Türk milletinin bahse konu kriz dönemlerinde bir olmayı başarabildiğine vurgu yaparak devam eden Milletvekili Battal, “Dünyanın çivisinin çıktığı zamanlarda vahdet çadırı altında tevhit sancağıyla buluşmayı başaran bu millet tarihin en büyük kırılma noktalarını yakalamış ve yeni bir evre başlatarak tarihin rengini, gidişatını değiştirmiştir. Dünyanın böylesine bir noktaya doğru gittiğini hissediyoruz. Bu birlik, beraberlik ruhunun Bayburt’ta sizlerin aracılığıyla bu derece temsil edilmiş olması da bizim gurur duyduğumuz bir şeydir. Buna katkı sunan, bu geleneği oluşturan geçmişlerimize rahmet diliyorum. ” değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan Bayramı’nda bir arada olmanın derin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de bir ve beraber olmanın milli ve manevi değerler açısından önemli olduğunu söyledi. Bayburt’ta yıllardır sürdürülen bu geleneği gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduklarına dikkat çeken Başkan Pekmezci, “Özellikle vatanımızın içinde ve dışında canlarını ve kanlarını veren şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Bu vatan için can verenleri her zaman minnetle yâd ederken şunu ifade etmek istiyorum; Bayburtlular olarak bu birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe inşallah başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Hepinizi en içten duygularımla saygıyla selamlıyorum.” diye konuştu.

Programda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti yöneticileri de söz alarak katılımcıların bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma programı okunan Kur’anı Kerim ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Programa Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ile kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

