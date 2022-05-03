Bayburt’ta trafik kazası: 1 yaralı

Bayburt’ta orta refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Bayburt Demirözü kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Demirözü ilçesinden Bayburt merkeze seyir halindeki V.K., idaresindeki 74 BD 224 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.