Bayburt’ta trafik kazası: 1 yaralı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt’ta orta refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Bayburt Demirözü kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Demirözü ilçesinden Bayburt merkeze seyir halindeki V.K., idaresindeki 74 BD 224 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.