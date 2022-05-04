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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Epcim şehit ailelerine bayram ziyaretlerine devam etti

İHA

Vali Epcim şehit ailelerine bayram ziyaretlerine devam etti

Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim, Şehit Hakan Öner’in ailesi ve 15 Temmuz Gazisi Abdulkadir Çaphan’ı ziyaret etti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyarette bulunan Vali Cüneyt Epcim, programlarına bayramın ikinci günü de devam etti. Vali Epcim, Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner’in ailesi ile 15 Temmuz Gazisi Abdulkadir Çaphan’ı ziyaret etti.
Vali Cüneyt Epcim, ikinci gün ziyaretlerine Demirözü’nde ikamet eden Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner’in ailesiyle başladı. Vali Epcim ile eşi, burada şehidin babası Neşet ve annesi Nadime Öner’le bir araya geldi. Öner çiftinin bayramlarını tebrik eden Vali Epcim, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Vali Epcim ile Hanımefendi, Öner çifti ile çeşitli konularda sohbet ederek taleplerini dinledi.
Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner için dua edilmesinin ardından Vali Epcim ziyaretini sonlandırarak evden ayrıldı.
Vali Epcim daha sonra 15 Temmuz Gazisi Abdulkadir Çaphan’ı Yukarı Pınarlı Köyü’ndeki ikametinde ziyaret etti.
Çaphan ailesinin bayramlarını kutlayan Vali Epcim ziyaretleri anısına çiçek takdiminde bulundu. Ziyarette ayrıca doğum günü olan Gazi Çaphan için pasta kesilerek yeni yaşı kutlandı.
Vali Epcim, Gazi Çaphan’a sağlık ve huzurlu yarınlar diledi.
Vali Epcim burada da Çaphan ailesiyle sohbet ederek çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret aile fertlerinin taleplerinin dinlenmesiyle sona erdi.
Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim’e, Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan eşlik etti.

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