Bayburt´ta tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat SÖYLEMEZ/AYDINTEPE (Bayburt), (DHA)BAYBURT'ta, Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobilde mahsur kalan 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl Turizm Merkezi´ne gitmek için Bayburt'tan otomobille yola çıkan 2 kişi, Aydıntepe ilçesi Soğanlı Dağı'ndaki Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobille yolda kaldı. Telefonla 112 Acil'den yardım isteyen 2 kişi için bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kar nedeniyle kapanan yolu açıp yaklaşık 3 saat sonra mahsur kalanlara ulaştı. Otomobilin çevresinde biriken karı kürekle açmaya çalışan 2 kişi yayladan alınarak ilçe merkezine indirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2022-05-06 09:31:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.