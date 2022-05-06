Bayburt´ta tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Murat SÖYLEMEZ/AYDINTEPE (Bayburt), (DHA)BAYBURT'ta, Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobilde mahsur kalan 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl Turizm Merkezi´ne gitmek için Bayburt'tan otomobille yola çıkan 2 kişi, Aydıntepe ilçesi Soğanlı Dağı'ndaki Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobille yolda kaldı. Telefonla 112 Acil'den yardım isteyen 2 kişi için bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kar nedeniyle kapanan yolu açıp yaklaşık 3 saat sonra mahsur kalanlara ulaştı. Otomobilin çevresinde biriken karı kürekle açmaya çalışan 2 kişi yayladan alınarak ilçe merkezine indirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2022-05-06 09:31:56
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