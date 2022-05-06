Türkiye'de 2021'de 23 milyon 200 bin 306 ton ton çiğ süt üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 20202021 yılı çiğ süt üretim verilerini açıkladı. Çiğ süt üretimi 2021 yılında yüzde 1,3 azalarak 23 milyon 200 bin 306 ton oldu.

2020 yılında 23 milyon 503 bin 790 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2021 yılında yüzde 1,3 azalarak 23 milyon 200 bin 306 ton oldu. Bir önceki yıla göre keçi sütü üretimi yüzde 5,6, koyun sütü üretimi yüzde 3,9 artarken; inek sütü üretimi yüzde 1,7, manda sütü üretimi ise yüzde 0,2 azaldı.

2021 yılında çiğ süt üretiminin yüzde 92,1’ini inek sütü, yüzde 4,9’unu koyun sütü, yüzde 2,7’sini keçi sütü ve yüzde 0,3’ünü manda sütü oluşturdu.

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