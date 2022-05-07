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Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta

DHA

Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta


An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Ergene Velimeşe Spor: 1-0
BAYBURT, (DHA) An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup son hafta maçında Ergene Velimeşe Spor'u 1-0 mağlup ederek normal sezonu 66 puanla 5'inci sırada tamamladı ve Play-Off'a kaldı. 
Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan karşılaşmada 3 bine yakın taraftarının desteği ile karşılaşmaya başlayan ev sahibi ekip, 4'üncü dakikada İlker Sayan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 2'nci yarıda da bulduğu pozisyonları harcayan Karadeniz temsilcisi skoru korumasını bildi ve sahadan 1-0 galip ayrılarak Play-Off'a kalma başarısı gösterdi. Aynı puana sahip Silahtaroğlu Van Spor ise kendi sahasında Niğde Anadolu FK'yı 4-2 yenmesine rağmen 66 puan ve averajla Play-Off'u kaçırdı. Maç sonrası sarı siyahlı futbolcuların sevinci görülmeye değerdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bayburt Özel İdare Sporlu oyuncuların sevinci
DHA-Spor Türkiye-Bayburt DHA
2022-05-07 18:22:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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