Bayburtspor’dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburtspor’dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti

İHA

Bayburtspor’dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti

Bayburt’u Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta temsil eden Bayburtspor’un Başkanı Celil Çalışkan, Kulüp Müdürü Fatih Özcan, Teknik Direktör İsmail Araz, teknik ekip ve oyuncular Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye sezon boyunca kendilerine verdiği destekler ve açıklanan şampiyonluk primi dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundular.
Zorlu bir sezonun ardından Spor Toto 1. Lig’e giden yolda PlayOff oynamaya hak kazanan Bayburtspor’un yönetimi, teknik ekibi ve futbolcularını belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Pekmezci, “Bayburtspor’umuz bulunduğu konum itibariyle şuanda gurur verici bir durumda. Tabi bunun devamlılığı önemli. Bugüne kadar elimizden geldiği kadar destek verdik. İnşallah desteklerimiz devam edecek. Yıllar boyunca Bayburtspor’da genel kaptanlık, asbaşkanlık ve kulüp başkanlığı yaptım. Bugün tekrar o havayı teneffüs etmek bize ayrı bir mutluluk verdi. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Şunu bilmenizi istiyorum biz Bayburt Belediye Başkanı olarak Bayburt’umuzu en iyi şekilde temsil eden, tanıtımında en büyük katkıyı sağlayan kulübümüze her zaman olduğu gibi gücümüz yettiği oranda destek olmaya gayret edeceğiz. Ama şuna inanıyorum ki bugün bulunduğunuz konumu eğer yürekten inanırsanız, eğer o birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyarsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok. Onun içinde ben bugün sizleri burada görmekten mutluluk duydum. Size yürekten başarılar diliyorum. Elimizden geldiği kadarıyla geçmişte olduğu gibi bundan sonra da desteklerimiz devam edecek yeter ki siz o formanın hakkını verin. Gerisinde de biz elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Başkanımıza, kulüp müdürümüze, hocamıza, takım kaptanımıza ve tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kulandı.
Başkan Pekmezci daha sonra misafirlerine Bayburt’un tarihi, kültürü ve önemi hakkında anekdotlar paylaşarak bilgi verdi.
Kulüp Başkanı Celil Çalışkan ise Başkan Pekmezci’ye kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Bayburtspor olarak size çok şey borçluyuz. Allah sizden bin kere razı olsun. Sezon başından beri maddi manevi olarak her türlü yanımızdaydınız. Ne zaman başımız sıkıştıysa geldik. Başkanımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı teşekkür ediyoruz kendisine.” diye konuştu.
Ayrıca takım oyuncuları da Başkan Hükmü Pekmezci’ye desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin de yer aldığı ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta nisan ayında 17 trafik kazasında 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta nisan ayında 17 trafik kazasında 10 kişi ...
Çamurlu yolda mahsur kalan otomobildeki 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çamurlu yolda mahsur kalan otomobildeki 2 kişi, AFAD ...
Başkan Pekmezci “Anneler Gününde’ şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci “Anneler Gününde’ şehit annelerini ...
2021 yılı Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'ne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin ünü Türkiye sınırlarını aştı
YEREL HABERLER 2021 yılı Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'ne layık ...
'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla sürücü ve yayaları bilgilendirdi
YEREL HABERLER 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla ...
Ergene Velimeşe Spor'u 1-0 mağlup eden Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
YEREL HABERLER Ergene Velimeşe Spor'u 1-0 mağlup eden Bayburt Özel ...
Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
YEREL HABERLER Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere trafik genelgesi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere trafik genelgesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.