Bayburt'ta yağmurla karışık dolu etkili oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta yağmurla karışık dolu etkili oldu

İHA

Bayburt'ta yağmurla karışık dolu etkili oldu

Bayburt'ta aniden başlayan yağmur etkisini artırarak yollarda su birikintileri oluşturdu. Dolu, yağmurla birlikte kısa süreli yağdıktan sonra, yerini sağanak yağışa bıraktı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan Bayburtlular, ıslanmamak için çatı altlarında bekleyerek yağmurun kesilmesini beklediler. Çoruh Nehri'nin suyu ise aralıklı yağan yağışlar nedeniyle bir hayli yükselerek debisi arttı. İnsan yoğunluğunun çok olduğu Cumhuriyet Caddesi’nde yağmur nedeniyle trafikte sorun yaşanmazken, vatandaşlar dükkân önlerindeki su birikintilerini mazgallara süpürdüler. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, yeni hafta itibariyle Bayburt Merkez ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışı devam edecek. Hava sıcaklığı ise 13 ila 15 derece arasında değişkenlik gösterecek. Sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde yetkililer ve vatandaşlar uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburtspor’dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Bayburtspor’dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti
Bayburt’ta nisan ayında 17 trafik kazasında 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta nisan ayında 17 trafik kazasında 10 kişi ...
Çamurlu yolda mahsur kalan otomobildeki 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çamurlu yolda mahsur kalan otomobildeki 2 kişi, AFAD ...
Başkan Pekmezci “Anneler Gününde’ şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci “Anneler Gününde’ şehit annelerini ...
2021 yılı Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'ne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin ünü Türkiye sınırlarını aştı
YEREL HABERLER 2021 yılı Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'ne layık ...
'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla sürücü ve yayaları bilgilendirdi
YEREL HABERLER 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasıyla ...
Ergene Velimeşe Spor'u 1-0 mağlup eden Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
YEREL HABERLER Ergene Velimeşe Spor'u 1-0 mağlup eden Bayburt Özel ...
Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
YEREL HABERLER Bayburt Özel İdare Spor, Play-Off'ta
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere trafik genelgesi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere trafik genelgesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.