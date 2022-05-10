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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekmezci Trabzon Bayburtlular Dayanışma Gecesine katıldı

İHA

Başkan Pekmezci Trabzon Bayburtlular Dayanışma Gecesine katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon Bayburtlular Derneği tarafından Trabzon’da düzenlenen Bayburtlular Dayanışma Gecesi’ne katıldı.
Program öncesi Bayburt Belediyesinin katkılarıyla yeni alınan Trabzon Bayburtlular Dernek binasının açılışını gerçekleştiren Başkan Pekmezci binanın dernek yönetimine ve Trabzon’da yaşayan Bayburtlulara hayırlı olması temennisinde bulunarak Trabzon’a dışarıdan gelecek olan Bayburtluların hem konaklayacağı hem de vakit geçirebilecekleri güzel ve nezih bir mekâna sahip olacaklarını belirtti.
Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay ise Başkan Hükmü Pekmezci’yi Trabzon’da ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, “Başkanımız desteğini bizlerden hiç bir zaman esirgemedi. Derneğimiz bünyesine katarak bugün açılışını yapma mutluluğunu yaşadığımız binanın alınmasında da maddi desteklerini eksik etmedi. Bu ilgi ve alakasından ve desteklerinden dolayı kendilerine Trabzon’da ki Bayburtlular olarak şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Açılış sonrası Bayburt Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, İklima Güngör, Ceren Ece Öksüz. Azmi Küçük ile Bayburt ve Trabzon halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı Trabzon Bayburtlular Dayanışma Gecesi programına geçildi.
Burada konuşma yapan Belediye BaşkanıHükmü Pekmezci, Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ve bordo mavi renklere gönül veren taraftarları tebrik ederek, “ Çok değerli hemşehrilerim çok uzakta değilsiniz. Baba ocağının hemen ötesinde Soğanlı Dağlarının, Zigana’nın eteklerindesiniz. Ama yüreğinizde bir burukluğun olduğunu her zaman kabul etmek gerekir. Siz bizim bir parçamızsınız. Sahillere vuran umutlarımızı tüketmeden yaşayan. Ve sizinle gurur duyuyoruz. Trabzon’da Trabzonlu hemşehrilerimizle beraber bu şehrin geleceğine umut olduğunuz ve çalıştığınız için sizi yürekten kutluyorum. Trabzon’da bir derneğimiz var. Trabzonlu hemşehrilerimizle birlikte yürekten çalışan gayret eden. Ben öncelikle hepinizin huzurunda yeni dernek binasının alınmasında büyük fedakârlık gösteren ve yüreğimizde hemşehri olarak yer alan iki kişiye teşekkür etmek istiyorum. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu Bey’e ve Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Bey’e huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Bayburt’ta yapılan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği toplantısında bir karar aldık. Herkes görevini yaptı bu gün o dernek binasına sahip olduk. Dernek binasının alınmasında emeği geçen herkese Bayburtlular adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah o dernek binamızda Bayburt’tan gelen hemşehrilerimizin faydalanacağı ve kalabileceği küçük çaplı bir sosyal tesisinde olmasını arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Bayburtlular gecede doyasıya eğlenerek unutulmaz Bayburt dolu bir gece yaşadılar.
Programa Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Ak Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Bayburt Belediyesi eski Başkanı Mete Memiş, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, CHP Bayburt İl Başkanı Memet Sezer, Belediye Meclis Üyelerimiz, Trabzon Bölge Müdür Yardımcısı Halis Saka, Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay, Samsun Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hakan Tali, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Oruç, bürokratlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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