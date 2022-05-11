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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta yılın şoförüne plaket takdim edildi

İHA

Bayburt'ta yılın şoförüne plaket takdim edildi

Bayburt’ta yılın şoförü olan Recep Erkut Topal, Vali Cüneyt Epcim tarafından plaketle ödüllendirildi.
Bayburt’ta, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılın şoförü belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü denetimleri sonucunda yılın şoförü bir yıl süresince trafik kurallarını hiç ihlal etmeyen sürücüler arasından belirlendi. Kriterleri karşılayan taksi şoförü Recep Erkut Topal, direksiyon başında hiçbir kural ihlali gerçekleştirmedi. Topal’a “Yılın Şoförü” plaketi Vali Cüneyt Epcim tarafından takdim edildi.
Bayburt Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ve yılın şoförü Recep Erkut Topal katıldı.
Geçimini 17 yıldır taksicilikle sağlayan Topal, ödül dolayısıyla son derece heyecanlı olduğunu ifade etti. Genç yaşlarından itibaren direksiyon başında olduğunu belirten Topal, trafikte en önemli şeyin kurallara uymak olduğuna vurgu yaptı.
Topal, ödül dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.
Topal’ı tebrik eden Vali Epcim ise trafik kurallarına uyum konusunda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla da ayrıca teşekkür etti.
Vali Epcim, tüm vatandaşları trafik kurallarına uyma noktasında hassas davranmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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