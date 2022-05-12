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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Hırsızlık" davasında 30 fidan dikme şartıyla uzlaştılar

İHA

"Hırsızlık" davasında 30 fidan dikme şartıyla uzlaştılar

Bayburt'ta hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dahilinde T.D. hakkında hırsızlık yaptığı iddiasıyla açılan "hırsızlık" davasında, uzlaştırmacılar aracılığıyla taraflar arasında uzlaşma yoluna gidildi. Uzlaştırmacıların çabaları sonucunda Müşteki Gökhan Yücel, evinin önünde bulunan demir kapıları, malzemeleri çalan T.D. ile fidan dikme konusunda anlaştı, 30 fidan toprakla buluştu. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma bürosunun yapmış olduğu uzlaştırma işlemlerinde taraflarla anlaşma sağlanarak, 'fidan dikimi' gerçekleşti.
Bayburt'ta yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen hırsızlık olayında T.D. isimli şahıs, Gökhan Yücel'in evinin önünde bulunan demir kapı gibi maddi değeri olan hurda malzemeleri çalmış, daha sonrasında da satmıştı. Gökhan Yücel'in şikayeti üzerine T.D. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Açılan davada mahkemenin iş yükünün azalması için devreye Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma bürosundaki uzlaştırmacılar girerek, taraflar arasında uzlaşma sağladı. Yücel, hırsızlık suçunu işleyen şahsın doğaya fidan dikmesini, ancak bu yol ile kendisiyle uzlaşacağını uzlaştırmacılara bildirdi. Uzlaştırmacılar, Yücel'in isteğini T.D.'ye söylediler. Fidan dikme cezasını kabul eden T.D. ise bugün 30 fidanı Kaleardı Mahallesi civarlarında bulunan boş araziye dikti. Çocukluğunda da babasının bu şekilde kendisini cezalandırdığını söyleyen Yücel, ara sıra kendisinin de çocuklarına bu şekilde ceza verdiğini, belli sayıda fidanı çocuklarına ceza adı altında diktirdiğini dile getirdi

"Oğlumun da cezası vardı T.D. ile birlikte fidan diktiler"
Oğlunu, söz dinlemediği gerekçesiyle 20 fidan dikme cezasıyla cezalandıran Yücel, çocukluğunda babasının da kendisini bu şekilde cezalandırdığını, çocukluktan beri sayısızca fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi.
Fidan dikiminin aslında ceza olmadığını, çocukları fidan dikmeye, ağaç büyütmeye ve doğayı sevmeye yönelten bir eylem olduğunu savunan Yücel, bu sayede çocuklarının da ceza adı altında doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtti. "Gençlerimiz tembelliğe alışmasın, tembellik işsizliği, işsizlikte bu gibi suçları doğuruyor" diye konuşan Yücel, "Yaklaşık 34 ay önce bir hırsızlık olayı olmuştu. Kapımızın önünden malzemelerimiz çalınmıştı.
Mahkemelerin yükünü azaltmak için araya uzlaştırmacı girdi, uzlaştırmacılar konuyu mahkemeye taşımadan bu işi çözmeye çalıştılar. Onlarda maddi ya da toplum yararına bir anlaşma yapılacağını söylediler, böyle bir hakkımız olduğunu dile getirdiler. Bizim de çocukluktan beri aile içerisinde cezalarımız genelde ağaç dikmek olurdu. İş yerinden kaçardık bize ağaç dikme cezası verirdiler, hafta sonu izin isterdik 5 ağaç dik öyle gez derlerdi onlar bizde yer etti, biz de aynı cezayı bugün yaşatmak istedik, farkındalık uyandıralım dedik. Yaklaşık 1015 gün öncede kendi çocuğuma 20 ağaç dikme cezası vermiştim. Bugün ikisini birden birleştirdik hem bu hırsızlık dosyasını kapatmak için, hem de çocuğumun o cezasını ortadan kaldırmak için 30 ağaç birine, 20 ağaç birine diktirdik, 50 tane ağacı doğayla buluşturduk. Özellikle gençlerimiz tembelliğe alıştılar, kolay işlere yöneldiler. Spordan uzak duran çocuklar için fidan dikimi gibi işler, önem arz eden işler. Ağaç dikebilirler, doğaya faydalı olabilirler. Ağaç dikemedikleri yerde bir bidon suyla dikilmiş ağaçları sulayarak can verebilirler. Buradan herkese tavsiyem fidan dikimini yaygınlaştıralım, gençlerimiz tembelliğe alışmasın çünkü tembellik işsizliği, işsizlik bu gibi suçları doğuruyor, bunlara bugün örnek olmak istedik" ifadelerini kullandı.

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