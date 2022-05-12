Vali Epcim Engelliler Haftası etkinliğine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Epcim Engelliler Haftası etkinliğine katıldı

İHA

Vali Epcim Engelliler Haftası etkinliğine katıldı

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katıldı.
15 Temmuz Şehitler Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte engelli bireylerin yanı sıra otizmli ve down sendromlu çocuklar da yer aldı. Uçurtma şenliğinden boyamaya, halaydan halat çekmeye çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda Engelliler Haftası kutlandı.
Etkinliğe katılan Vali Cüneyt Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ile diğer ilgililerden bilgi aldı. Vali Epcim, stantları dolaşarak katılımcılarla sohbet etti.
Engellilere yönelik faaliyetlerin genişletilmesine işaret eden Vali Epcim, benzer faaliyetlerin de artırılması gerektiğini söyledi. Vali Epcim, organizasyonda emeği geçenleri tebrik ederek engelli bireylerin Engelliler Haftası’nı kutladığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Hırsızlık" davasında 30 fidan dikme şartıyla uzlaştılar
YEREL HABERLER "Hırsızlık" davasında 30 fidan dikme şartıyla ...
Vali Cüneyt Epcim’e Engelliler Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim’e Engelliler Haftası ziyareti
Bayburt'ta yılın şoförüne plaket takdim edildi
YEREL HABERLER Bayburt'ta yılın şoförüne plaket takdim edildi
Başkan Pekmezci Trabzon Bayburtlular Dayanışma Gecesine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci Trabzon Bayburtlular Dayanışma ...
Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı
YEREL HABERLER Bayburt - Trabzon arasındaki yaylalarda kar yağışı
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.