Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yardımcı kaynak kitaplar dağıtıldı

Bayburt’ta LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere destek olmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere kaynak kitaplar dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere destek olmak amacıyla hazırlanan çalışma kitaplarından 12 milyon bastırarak 8'nci ve 12'nci sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yaprakları, fasiküller, çalışma soruları, beceri temelli testler, LGS örnek ve YKS çalışma soruları gibi pek çok yardımcı kaynağı her ay düzenli olarak yayımlamaya devam ediyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz giderilmesi amaçlanıyor. MEB, bu çerçevede şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynak kitabını öğrencilere dağıttı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, bakanlığın bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işledikleri konuları pekiştirmelerini, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi etmelerini ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Sınav hazırlığındaki öğrencilerle sohbet ettikten sonra yardımcı kaynakların bir kısmını Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesindeki 12'nci sınıf öğrencilerine teslim eden Tomar, yaklaşan sınavla ilgili öğrencilere başarılar diledi. Öğrenciler ise yardımcı kaynaklar beğendiklerini ve bu kaynakların kendilerine ulaşmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ettiler.

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