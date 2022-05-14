Minik öğrenciler Trafik Haftası’nı kutladı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt’ta 46 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri 713 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bölge Trafik Müdürlüğü’nü ziyaret ederek trafik polislerinin haftasını kutladı.

Bayburt İl Müftülüğü Gençosman 46 Yaş Kur’an Kursu’nda okuyan minik öğrenciler Trafik Haftası dolayısıyla Bayburt Bölge Trafik Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler. Bayburt Bölge Trafik Müdürlüğü’nü ziyaret eden minik öğrencilere Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerince trafik kuralları, trafik işaretlerinin faydaları ve yayaların trafikteki sorunlulukları hakkında eğitim verildi. Trafik ekiplerince yapılan bilgilendirmede öğrencilere ailelerini araç kullanırken uyarılarda bulunmalarını söyleyerek, “5 adımda güvenli trafik için; Yaya yolunda ilerleyelim, görünür olalım, trafik ışıklarını takip edelim, yaya geçidini kullanalım, cep telefonuna değil yola odaklanalım.” denildi.

Ziyaretten memnun kalan emniyet personeli, öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edip boyama kitabı hediye ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.