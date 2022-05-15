Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü ve 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü arasında dostluk müsabakası yapıldı. Ciritçiler, atları dörtnala koşturarak cirit müsabakasını izleyenlere keyifli anlar yaşattılar.

Büyüklerle birlikte çocukların da meraklı gözlerle izlediği müsabaka, drone ile havadan görüntülendi. Müsabakada, yaralanan olmazken, Bahadır Akkurt isimli ciritçi atın üzerinden atla birlikte yere düştü, düştüğü yerden tekrar atını kaldırıp, atına binen Akkurt, müsabakaya kaldığı yerden devam ederek, müsabakayı sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Yapılan cirit müsabakalarının hepsine katılan ve maçları izlemekten keyif aldığını dile getiren cirit sever Binali Karadeniz, "Her maça atları sevdiğimden dolayı giderim. Nerede maç var, nerede cirit müsabakası var gider onu muhakkak izlerim. Atları çok seviyorum, cirit müsabakalarını da izlerken gerçekten keyif alıyorum. Umarım kazasız, belasız bir maç olur" dedi.

“Cirit sevdası kırılan ayağının önüne geçti”

Yaklaşık 4 ay önce Bayburt Atlı Spor Kulübü ile 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleştirilen cirit müsabakasında Taner Yıldırım isimli ciritçi attan düşmüş, ayağını kırmıştı. Bugün ise yapılan dostluk müsabakasında yeniden at binerek sahalara dönen Yıldırım, "Hemen hemen 3 ay önce attan düşmüştüm, ayağımı kırmıştım. Yine de bu sevdadan vazgeçemiyorum. Yeniden sahalara döndük, tekrar ayağımın kırılacağını bilsem, yine cirite devam" şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra Çoruh Atlı Spor Kulübü Başkanı Serdar Sarıaslan, güzel bir maç oynadıklarını dile getirerek, "15 Temmuz Atlı Spor Kulübü ile dostluk müsabakası oynadık, çok güzel, centilmence bir müsabaka oldu. Katılımlarından dolayı 15 Temmuz Atlı Spor Kulübüne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

15 Temmuz Atlı Spor Kulübü başkanı Vahdettin Topyay ise oynanan maçtan memnun kaldığını söyleyerek, "Bizi bugün burada misafir eden, Serdar Sarıaslan başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de dediği gibi, çok güzel, çok zevkli bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

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