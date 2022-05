Bayburt’ta ‘Çiftçiler Günü’ çiftçilerin katılımıyla kutlandı

Bayburt'ta ‘Çiftçiler Günü’ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çiftçilerle birlikte kutlandı.

Çiftçileri Tarım İl Müdürlüğü'nde karşılayan Tarım İl Müdürü Selami Ersen, çiftçilerin sorunları dinleyerek, sorunlarına yönelik istişarelerde bulundu. Çiftçiler Gününde konuşma yapan Ersen, "Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAD) tarafından, 1984 yılında alınan bir karar doğrultusunda, 14 Mayıs tarihi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de "Dünya Çiftçiler Günü" olarak kutlanılmaktadır. Çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, sofralarımıza ulaşan türlü nimetin üretiminde alın teri dökerek, yoğun emek sarf eden kesimlerin başında gelmektedir. Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakâr çiftçilerimizin; üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemizin ve bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahiptir. İlimizde tarıma, hayvancılığa kısacası çiftçiye yönelik yatırımları destekleyici çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Çiftçilerimizin ülke ekonomisinin temel taşları olduğunun hatırlanması, üreticiler arasında bilgi alış verişinin sağlanması ve teknik ve sağlık personelimizle olan iletişimin geliştirilmesi adına Müdürlüğümüz bahçesinde düzenlendiğimiz etkinlikten çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu vesileyle, emekleriyle toprağı yoğuran, sezonları süresince alın terini eksik etmeyen, soframıza gelen her türlü nimette büyük emeği geçen ve emeklerini, üretime dönüştüren tüm çiftçilerimizin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Her bir çiftçinin söz hakkı bulduğu gün, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

