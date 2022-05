Bayburt’ta engelli bireyler için yemin töreni düzenlendi

Bayburt’ta engelli bireyler için temsili yemin töreni düzenlendi.

Askerlik Kanunu çerçevesinde silahaltına alınmaları mümkün olmayan engelli bireyler için 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı’nda yemin töreni düzenlendi. Acemi eğitimlerini tamamlayan dokuz engelli birey yemin ederek askerlik görevlerini tamamladı.

Orgeneral Bedrettin Demirel Kışlası’nda düzenlenen yemin töreni, birlikler ve asker yakınlarının yerlerini almalarıyla başladı.

Vali Cüneyt Epcim’in alana gelişi sonrasında tören birlikleri tekmil verdi. Törene katılanlarca Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından acemi erler yemin etti.

Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, sembolik değeri çok yüksek bir buluşma içerisinde olduklarını söyledi. Türk Milleti’nin her bir ferdinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almayı onur saydığını kaydeden Vali Epcim, Türk Milleti’nin de yine bu doğrultuda topyekûn asker millet olduğunu vurgu yaptı.

Vali Epcim, “Türkiye’nin en büyük gücü hiç kuşkusuz her koşulda mücadele verebilme kapasitesine sahip, dünyanın en önemli ordularından bir olan bir orduya sahip olmasıdır. Her birimiz için de Türk Ordusu’na katkı sunmak hepimiz için bir onur vesilesidir. Bu manada bugünkü bu törende görev alan erlerimizi, yemin töreninde bulunan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyduğumuzu beyan ediyorum.” diye konuştu.

Sözlerinin devamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nce gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlara değinen Vali Epcim, “Özellikle Pençe Kilit harekatında büyük bir mücadele verilmekte. Operasyonda görev alan çok değerli askerlerimize de buradan kendileriyle gurur duyduğumuzu ve desteklerimizin onlarla olduğunu beyan ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun komutasında çok daha büyük hedeflere gittiğimizi ifade ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun da Anayasa’nın 72. Maddesi’nde vatan hizmetinin her Türk’ün hakkı ve ödevi olarak düzenlendiğini aktardı. Albay Tosun, askerlik mükellefiyetinin asker millet kavramının dünyadaki yegâne örneğini teşkil eden Türk ulusu için onur vesilesi olduğuna işaret etti.

Bu görevi yerine getiren her bireyin ömür boyu haklı gurur yaşadığına vurgu yapan Albay Tosun, “1111 Sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde silahaltına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak maksadıyla bugünü tertiplemiş bulunmaktayız. Değerli konuklar; Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında değerli askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen engelli vatandaşlarımız heyecan ve coşku ile asker elbiselerini giymiş, eğitim yapmış, diğer silah arkadaşlarıyla karavana yemek yemiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gurur ve onurla durmaktadır.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yemin ederek askerlik görevlerini tamamlayan erlere hizmet belgeleri takdim edildi.

Yemin töreni, birliklerin tören geçişiyle sona erdi.

Törene Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile asker aileleri katıldı.

