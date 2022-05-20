Hava sıcaklığının 10 derece düştüğü Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Yaz mevsiminin gelmesine az bir süre kala, Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köyde yaşayan vatandaşları şaşırttı.

Karlı bir köy sabahına uyanan Salih Yangöz isimli vatandaş, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını otlatırken görüldü. Hayvancılık işiyle uğraşan Yangöz, “Yazı beklerken kış geri geldi. Kar yağıyor” dedi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Muğla, Ordu ve Erzincan çevreleri, Aydın, Denizli ve Burdur'un güneyi, Antalya'nın batı ilçeleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(4060 km/ saat) olarak esmesi beklenmekte.

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