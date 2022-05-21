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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta mayısta kar manzarası

DHA

Bayburt'ta mayısta kar manzarası


Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT, (DHA)- BAYBURT´ta, hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından yüksek kesimler, mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, Bayburt'ta etkili oldu. Bahar havasının yaşandığı kentte sıcaklığın aniden düşmesinin ardından kar yağışıyla yüksek kesimler, bembeyaz oldu. Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar, beyaza büründü. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde ise kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.
Mayıs ayında yağan kar sonrası manzarayı görüntüleyen Soner Türkoğlu, "Zorlu şartlarda yaşamaya devam ediyoruz. Dün geldik arabayla ama bugün bayağı bir kar yağdı. Biz de havanın açmasını bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2022-05-21 11:47:43

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