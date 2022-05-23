Bodrumspor'un kaldığı otele saldırı

Bayburtspor taraftarları, Bodrumspor´un kaldığı otele girmeye çalıştıBAYBURT, (DHA) TFF 2´nci Lig´de Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan play-off rövanş maçı öncesi korku dolu anlar yaşandı. Bodrumspor´un konakladığı otel önüne gelen Bayburt Özel İdarespor taraftarları, otele girmeye çalıştı.
TFF 2´nci Lig´de devam eden play-off maçlarında Bodrumspor, yarı final ilk maçında Bayburt Özel İdarespor´u sahasında 3-1 yendi. Yarın oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajlı skoru elde eden ve Bayburt'a gelen Bodrumspor, kentte kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı. Otel önüne gelen Bayburt taraftarları, küfürlü tezahüratlarda bulunarak; maytap, havai fişek kullandı. Futbolcuların kaldığı otele girmeye çalışan taraftarlar, Bodrumspor kafilesine korku dolu anlat yaşatırken; olaylar, kafile tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bodrumspor, olay öncesi yaptığı açıklamayla yaşanacak olan tehlikeye dikkat çekmişti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Otel önündeki taraftarlardan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Bayburt DHA
2022-05-23 00:47:38
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