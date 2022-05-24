Bayburtspor - Bodrumspor maçı gergin başladı

Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak TFF 2. Lig playoff maçı öncesinde iki takım futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı.

TFF 2. Lig playoff müsabakasında Bayburt Gençosman Stadyumu'nda Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Maça gelen iki takım taraftarları da aranarak içeri alındı. Maç başlamadan sahaya ısınmak için çıkan iki takım oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı. Futbolcular arasında yaşanan itiş kakış güvenlik güçlerinin ve sahada bulunan görevlilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Maç gerilimin dinmesinin ardından hakemin düdüğüyle oynanmaya başladı. İlk maçı Bodrumspor kendi sahasında 31 kazanmıştı.

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