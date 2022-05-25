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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yılsonu sergisi

İHA

Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yılsonu sergisi

Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen yılsonu sergisinin açılışı yapıldı.
Sergiye; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in eşi Büşra Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ve kurum müdürleri katıldı.
Sergide; çocuk gelişimi, el sanatları ve moda tasarım teknolojisi alanlarında eğitim gören öğrencilerin yıl boyunca ortaya koydukları ürünler sergilendi. 24 26 Mayıs tarihlerinde tüm Bayburt halkına açık olacak sergide ortaya konan ürünler büyük beğeni topladı.
Okul Müdürü Önder Pınar, hem meslek liselerinin önemini vurgulamak hem de öğrencilere özgüven ve motivasyon sağlamak açısından bu sergilerin çok önemli olduğunu ifade ederek bundan sonraki süreçte de benzer etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.
Sergiyi ilgiyle gezen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ürünler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Okul Müdürü Önder Pınar Başkan Hükmü Pekmezci'ye hediye takdiminde bulundu.
Katılımcılar, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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