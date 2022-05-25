Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı Bilim Fuarının açılışı yapıldı

Bayburt’ta Şehitler Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunun hazırlamış olduğu Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Şehitler Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Konferans Salonundaki “Resim Sergisi”ni inceledikten sonra Bilim Fuarı”nın açılışını yaptı.

Şehitler Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunun hazırlamış olduğu fuarı inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tomar, çalışmaları yakından inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Tomar, ardından Milli Eğitim Bakanlığının Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Projesi bünyesinde Şehitler İmam Hatip Ortaokulunun kurmuş olduğu “El Cezeri’nin İzinde Geleceğin Peşinde: Robokod STEM Merkezi”nin açılışını yaptı.

Şehitler Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunun düzenlediği etkinliklere katılan Milli Eğitim Müdürü Tomar’a, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serdar Salık, Şube Müdürleri İsa Akgün, Muammer Şimşek, Dursun Yeşil, Ramazan Demir ve Ali Aktaş eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar; resim sergisi, fuar ve STEM’in kurulmasında emeği geçen tüm öğrencilere, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür ederek kendilerine başarılar diledi.

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