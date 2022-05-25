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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencisi olan anne ve kızı derslere birlikte giriyor

İHA

Bayburt'ta yaşayan 5 çocuk annesi Engin Demirhan, 17 yaşındaki kızı Saadet Demirhan ile birlikte Bayburt Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim görerek, lise diploması almak için gayret gösteriyor.

Lise öğrencisi olan anne ve kızı derslere birlikte giriyor

Bayburt'ta yaşayan 5 çocuk annesi Engin Demirhan, 17 yaşındaki kızı Saadet Demirhan ile birlikte Bayburt Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim görerek, lise diploması almak için gayret gösteriyor.
Lise 3'üncü sınıf öğrencisi olan anne kız, derslere birlikte giriyor, kütüphanede birlikte ders çalışıyor, teneffüslerde birlikte vakit geçiriyor. İki çocuğu üniversiteye, iki çocuğu da ilkokula giden Demirhan, kızıyla birlikte yıllar sonra lise okuyarak, sıra arkadaşı oldu. Okumaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini söyleyen Demirhan, sıradaki hayalinin üniversite okumak olduğunu dile getirdi. Kızı Saadet Demirhan ise, annesiyle birlikte aynı sınıfı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu, "Bu zamanda kaç kişi annesiyle aynı sınıfta okuyor ki ben kendimi bu konuda şanslı hissediyorum" sözleriyle dile getirdi.

"Aynı sınıfta okumaya beni kızım teşvik etti"
Başka bir okulda öğrenim gördüğü sırada "Anne biz aynı okulda okuyabiliriz, kaydımı senin okuluna aldıralım" demesi üzerine annesinin okuluna geçiş yapan Saadet Demirhan, annesiyle birlikte okulun yolunu tutuyorlar. Kızının teklifine kayıtsız kalmayan anne ise, “Aynı sınıfta olmaya beni kızım teşvik etti ben de isteğini geri çevirmedim şu an aynı sınıfı, aynı sırayı paylaşıyoruz. Evde anne kız ilişkimiz var okulda ise bu ilişki iki sıra arkadaşı, sınıf arkadaşından ibaret” şeklinde konuştu.

“İki çocuğum üniversite okuyor, ben de kızımla birlikte liseye başladım ”
25 yıllık evli ve 5 çocuk annesi olduğunu belirten Engin Demirhan, çocuklarına rağmen kitap okuma alışkanlığını bırakmadığını, gün içerisinde kitap okuduğunu, kitapların hep hayatında var olduğunu vurguladı. Anne Demirhan, okumayı seven bir aile olduklarını ifade ederek, “Evlendiğimden beri hiçbir zaman kitapları hayatımdan çıkarmadım. Okumayı seven bir aileyiz. Ailecek televizyon kültürümüz pek yok, sosyal medya gibi bir takıntımız yok. İki çocuğum üniversitede okuyor, yıllar sonra dahi olsa kızımla liseye başladık ve beraber okuyoruz. Bundan büyük bir zevk alıyoruz ve günlerimiz çok keyifli geçiyor” dedi.

“Diğer kardeşlerim bize imreniyorlar”
Abi ve ablasının üniversite okuduğunu söyleyen ve “abim ve ablam her zaman şanslı olduğumu söylüyorlar” diyerek annesiyle okumaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Saadet Demirhan ise, “Annemle aynı sınıfı paylaştığım için hem çok şanslıyım hem de çok gururluyum. Bu zamanda kaç kişi annesiyle aynı sınıfta okuyabilir ki? Üniversite okuyan abim ve ablam var, onlar da bize hem imreniyor hem de çoğu kez annemle birlikte okuduğum için şanslı olduğumu söylüyorlar ve ben annemle aynı sınıfta olduğum için, aynı sırayı paylaşıp sıra arkadaşı olduğum için çok şanslıyım. Bu durumdan çok mutluyum” şeklinde konuştu.

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