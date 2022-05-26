Küçük öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret

21 Şubat İlkokulu 1. sınıf öğrencileri öğretmenleri ile beraber Bayburt Belediyesinin Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyarette bulundular.

Çocuklara hayvan sevgisinin kazandırılması amacıyla düzenlenen gezide miniklere hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği, kedi ve köpekleri severken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda barınakta görevli personel ve Veteriner Hekim Mesut Çavdar tarafından bilgi verildi.

Barınakta kalan hayvanlara yoğun ilgi gösteren minikler güzel bir gün geçirdiler.

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