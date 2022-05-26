Nişantaşı köyünde yılsonu sergisi

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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Halk Eğitim Merkezi tarafından Nişantaşı köyünde düzenlenen dikişnakış kursunun yılsonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışlın ardından sergiyi ilgiyle gezen Başkan Pekmezci ve katılımcılar kurs hocası Necla Bayhan Yağcı ve kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldılar.

Törene Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, önceki dönem Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Bayburt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan, Nişantaşı Köyü Muhtarı Abubekir Altındaşoğlu, köy muhtarları ve köy sakinleri katıldı.

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