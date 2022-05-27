Cirit müsabakaları öncesi atlara ruam testi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cirit müsabakaları öncesi atlara ruam testi yapıldı

İHA

Cirit müsabakaları öncesi atlara ruam testi yapıldı

Ata sporu ciritin yaşatıldığı Bayburt'ta, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce cirit atlarına ruam testi yapıldı. Puanlı müsabakaların ve il elemelerinin başlamasına az bir zaman kala cirit atları, ruam testinden geçerek, atlarda ruam hastalığı olup olmadığı Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden veteriner hekimlerce incelendi.
Bayburt'taki 8 atlı spor kulübü bünyesindeki 65 ata veteriner hekimler tarafından ruam hastalığının teşhis edilmesinde kullanılan mallein testi uygulandı. Mallein testini uygulayan veteriner hekim Ömer Cambaz, testi uygularken belli bir noktadan atı tıraş etmeyle işe başlandığını söyleyerek, testin uygulanış biçimini anlattı. Cambaz, "Ruam testini uygulayabilmek için öncelikle belli bir noktadan 5 santime 5 santim şeklinde tıraş etmek gerekiyor. Daha sonrasında da ölçümlerini yapıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra malein testinde uygulanan sıvıyı bu bölgeye enjekte ediyoruz. 72 saat sonra gelip bu bölgeyi okuyacağız. 72 saat sonunda bu bölgede herhangi bir tepkime oluşur, reaksiyon gelişirse atlarda ruam hastalığı olduğunu görebiliriz" şeklinde konuştu.
21 Şubat Atlı Spor oyuncusu Alpay Tekdemir, ruam testlerinden sonra il elemeleri cirit turnuvalarına hazır olduklarını dile getirerek, "Yaklaşık 1015 gün sonra oynanacak olan il elemelerinden dolayı atlarımıza ruam testi yaptırdık, hiçbir sorunla karşılaşmadık, maçlara hazırız" diye konuştu. İpek Yolu Atlı Spor Kulübü oyuncusu Ömer Aslan ise, uygulanan ruam testlerinin ardından atlarda ruam hastalığına rastlanılmadığını ifade ederek, İpek Yolu Atlı Spor Kulübü olarak müsabakalara hazır olduklarını belirtti. Öte yandan Bayburt Tarım İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yapılan testler sonucunda, cirit müsabakalarında yarışacak atlarda herhangi bir hastalığa rastlanılmadı, atlar ruam testinden başarılı bir şekilde geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nişantaşı köyünde yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Nişantaşı köyünde yılsonu sergisi
Küçük öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret
YEREL HABERLER Küçük öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret
Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt POMEM öğrencileriyle biraraya geldi
YEREL HABERLER Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt POMEM ...
Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu
YEREL HABERLER Ekonomik güven endeksi 96,7 oldu
Sanatın belleği bilginin belleği ile buluştu
YEREL HABERLER Sanatın belleği bilginin belleği ile buluştu
Şehit Muammer Gür, şahadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Muammer Gür, şahadetinin yıl dönümünde kabri ...
Lise öğrencisi olan anne ve kızı derslere birlikte giriyor
YEREL HABERLER Lise öğrencisi olan anne ve kızı derslere birlikte ...
Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı Bilim Fuarının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı Bilim Fuarının ...
Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yılsonu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.