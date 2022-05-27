Bayburt’ta yarışmalarda derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi

Bayburt’ta katıldıkları farklı yarışmalarda derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Bayburt’u temsil eden Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Cengiz Çevik, Ağrı’daki yarışmada bölge 2.si oldu.

Okul Sporları Yıldız Erkekler Bilardo Turnuvası'nda Bayburt’u temsil eden Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Efekan Karaaslan, Ankara’daki turnuvada Türkiye Şampiyonu oldu.

Okul Sporları Küçükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yiğit Dinçer, Çorum'da yapılan finallerde Türkiye 3'sü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.