Bayburt’ta “Atık Pil Toplama Yarışması” birincisi belli oldu

Bayburt Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından atık pillerin çevreye atılmaması konusunda farkındalık oluşturmak adına okullar arasında düzenlenen 20212022 yılı Atık Pil Toplama Yarışmasının birincisi topladıkları 250 kilogram atık pil ile Yüzbaşı Şehit Agâh İlkokulu öğrencileri oldu.

Okul yönetimi ile öğretmen ve öğrenciler okul bahçesinde düzenlenen törenle toplanan atık pilleri Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline teslim etti.

Gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bugün burada güzel bir çalışmanın ürününü görmekten büyük mutluluk duydum. Çocuklarımızın maharetli elleriyle topladığı ve çevreyi kirleten pilleri görüyoruz. Bu duyarlılığınız yarına dönük ve bu ülkenin gerçek sahibi olan siz sevgili yavrularımızın şimdiden vatanına, milletine sahip olma duygusunu ortaya koydunuz sizi yürekten kutluyor, öğretmenlerinize teşekkür ediyoruz” dedi.

Yarışma çerçevesinde toplamda 440450 kilogram civarında atık pil toplandığını belirten Başkan Pekmezci, “Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile işbirliği yaparak 20212022 yılları arasında özellikle çocuklarımızı bilinçlendirmek ve yarınlara daha sağlıklı bir yapı oluşturma adına bir çalışma içerisine girdik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yoğun çalışması, Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarımızın gayretleriyle Bayburt’ta çok güzel bir çalışma yapıldı. Şu ana kadar yaklaşık 440450 kilo pil toplanmış. Bu pillerin en fazlasını 250 kilogram ile Yüzbaşı Şehit Agâh İlkokulu öğrencilerimiz topladı. Öğrencilerimizi bir kez daha kutluyorum. Sevgili öğrenciler, bu piller toprağa atıldığında zaman içerisinde toprağı kirletiyorlar. Kimyasal yapıları nedeniyle toprakta ayrışıyor. Toprakla beraber sulara da karışıyor ve çok tehlikeli bir konuma gelerek insanımızın sağlığını bozuyor. Siz bugünden bu sorunun çözümüne yardımcı oldunuz. Bayburt Belediyesi olarak bizler ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği olarak sizleri ödüllendireceğiz. Bu ödüllendirme tahmin ediyorum temmuz ayı içerisinde olacak” diye konuştu.

Tören pillerin Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Küçük, Yüzbaşı Şehit Agâh İlkokulu Müdürü Nail Eraslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören öncesinde ise Başkan Pekmezci öğrencilere şeker ikram ederek minik çocuklarla keyifli sohbet gerçekleştirdi.

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