Anadolu İmam Hatip Lisesinden Uluslararası Robot Yarışması'nda çifte zafer

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Robohatip Takımı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Uluslarası Sivas Robot(SİRO) Yarışması’nda 1.lik ve 3.lük elde etti.

Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 adet insansız hava aracı ve 3 adet kemankeş olmak üzere toplamda 4 robotla yarışmaya katılım sağladı. Bayburt’u temsil eden Robohatip Takımı, kemankeş kategorisinde 149 robot arasında dereceye girdi.

İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Yusuf Kör, Mustafa Cemil Koloğlu, İsmail Kayaoğlu ve Ebubekir Yunus Daştan “Çoruh” isimli robot ile 1. olurken Yusuf Yardımcı, Atıf Kemal Topsakal ve Fatih Mehmet Söylemez ise “Dede Korkut” isimli robotla 3. oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar; öğrencileri ve öğretmenleri Mustafa Çobanoğlu’yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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