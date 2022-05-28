Miniklerden yılsonu gösterisi

Kır Çiçekleri Anaokulunda “Her Çocuk Sevgiyle Büyür” temalı yılsonu programı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Kır Çiçekleri Anaokulunun düzenlediği “Her Çocuk Sevgiyle Büyür” temalı yılsonu programına katıldı. Programda tüm şehitlerin aziz ruhları için bir dakikalık Saygı duruşunda bulunulup ardından İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdürü Abdulsamet Aslan; programın açılış konuşmasında katılımlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar’a, protokoldeki diğer üyelere ve tüm konuklara teşekkür ederek benzer etkinliklerin her yıl yapılacağını belirtti.

Kır Çiçekleri Anaokulunun bahçesinde gerçekleşen program, öğrencilerin hazırlamış olduğu çeşitli gösterilerle devam etti. Gösterilerin ardından öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, “Her Çocuk Sevgiyle Büyür” temalı yılsonu programını ilgiyle takip etti. Program sonrasında öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi. Programın hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür etti.

Programda Milli Eğitim Müdürüne Şube Müdürleri Ramazan Demir, Dursun Yeşil ve İsa Akgün de eşlik etti.

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