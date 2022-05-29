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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta Ejderha Kayaları efsanesi

İHA

Bayburt'u Gümüşhane'ye bağlayan yolun 30'ncu kilometresinde, bir dağın eteğinde kurulmuş Nişantaşı (Datuk) köyüne doğru ejderha şeklinde, kıvrıla kıvrıla giden kayalara dair yerel efsane dikkat çekiyor.

Bayburt’ta Ejderha Kayaları efsanesi

Bayburt‘u Gümüşhane’ye bağlayan yolun 30’ncu kilometresinde, bir dağın eteğinde kurulmuş Nişantaşı (Datuk) köyüne doğru ejderha şeklinde, kıvrıla kıvrıla giden kayalara dair yerel efsane dikkat çekiyor.
Efsaneye göre, taş kesilen ejderhayı büyük küçük fark etmeksizin yöre halkı biliyor. Yaklaşık 2530 metre uzunluğundaki, kıvrımlı yapısıyla adeta ejderhaya benzeyen kayalıklar drone ile havadan görüntülendi.
Bayburt'a 15 kilometre uzaklıktaki Nişantaşı köyünde dağın üst kısmındaki kıvrımlı ve uzun taşlar, taş kesilmiş ejderhayı andırıyor. İlk kez görenlerin ilgisini çeken kayalıklar, dışarıdan gelenlerin uğrak noktası oluyor. Bayburt Muhtarlar Derneği Başkanı ve Nişantaşı köyü muhtarı Abubekir Altındaşoğlu çocukken büyüklerinin kendisine anlattığı efsaneyi şu şekilde anlattı:
"Hamile bir kadın ekmek pişiriyormuş, bir gürültü duyuyor, dışarı çıkıyor ve ejderhayla karşılaşıyor. Ejderha da köyümüze üstten aşağı iniyormuş. Tabii bunu gören hamile kadın korkuyor. Korkulu bir şekilde dua ediyor. Yarabbi diyor, ya bu ejderhayı taş kes, beni yemesin ya da beni taş kes bu ejderhayı görmeyeyim. Rivayetlere göre o an ejderha taş kesiyor, hamile kadın canını kurtarıyor. Bize anlatılan efsane bu şekilde, bundan ötesini bilemiyoruz. Arkamızda bulunan kayalar tip olarak, şekil olarak gerçekten de ejderhayı andırıyor."
Köy sakinlerinden Zülfikar Kılıç isimli vatandaş kayaların hem yılan, hem de ejderha olarak bilindiğini ifade ederek, "Hamile kadın hamur yoğururken arkasını dönüp bakıyor ki yılan geliyor. Yarabbi demiş ya bunu taş kes, ya beni taş kes. Tekrar dönmüş hamurunu yoğurmaya devam etmiş, hamur yoğurması bitince arkasını dönüp yeniden bakınca yılan taş kesilmiş. Bu olayda bu şekilde. Ejderha, yılan her neyse, oracıkta taş kesilmiş" diye konuştu.
Köyde yaşayan 85 yaşındaki Şaban Çiloğlu, efsaneyi duyup bildiği kadarıyla anlattı.
Çiloğlu'nun bildiği efsanede koca karı dediği hasta kadının duasının kabul olması üzerine yılan taş kesiyor. Çiloğlu, "O dönemlerde köyde yaşayan bir koca karı hasta olmuş evinde yatıyormuş, hasta yatağında yattığı esnada camdan yılanın geldiğini görmüş ve Allah'a dua etmiş. Allah'ım ya beni taş kes, ya onu demiş. O anda yılan taş kesilmiş. Ben de bu efsaneyi bu şekilde biliyorum" şeklinde konuştu.
Şimdilerde ise ejderha kaya diye bilinen kayalıklar, küçük çocukların oyun oynadığı, zaman geçirdiği yer olarak göze çarpıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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