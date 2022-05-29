Samsun Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yeni hizmet binasına kavuştu

Samsun Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yeni hizmet binasının açılışı gerçekleşti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Samsun Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Başkan Pekmezci, “Kuzey Karadeniz dağlarının eteklerinde bir yayla şehrinden, tarih ve kültür kokan bir şehirden yüreğimizin sıcaklığıyla 19 Mayıs’ın, milli mücadelenin başladığı bu kahraman şehre selam ve sevgi iletiyoruz. Baba ocağını terk edip buralara kadar gelen hemşehrilerimiz var. Yıllar önce gelmişler artık Samsun’un bir parçası olmuşlar. Samsun’un kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlıyorlar. Onların varlıklarıyla gurur duyuyoruz. Bizler Bayburtlular olarak Türkiye’nin neresinde olursak olalım. Birbirimizle bir dayanışma ruhunu her zaman ortaya koyduk. Elimizden geldiği kadarda milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde bunu uygulamaya gayret ettik.” dedi.

“Konuşmasında Bayburtlu Şair Yazar Yahya Akengin’den dizlere de yer veren Başkan Pekmezci, Bugün Samsun’dayız yüreğimiz farklı bir burukluk içerisinde. Bir yanda baba ocağından uzaklarda hemşehrilerimizle bir araya gelmenin derin mutluluğunu yaşarken, bir yandan da uzaklara gönderdiğimiz hemşehrilerimizin bizlerden uzakta olmasının bizleri derinden üzdüğünü ifade etmek isterim. Bizim bir şair abimiz var Yahya Akengin. O diyor ki, “Cemreler düşmeyen bir yayladan/ İkinci göçün kervanı mıdır? Bu/ Giden gidene sıladan/ Demire dolanmış yüreklerin uğultusu/Islık mıdır? Ağıt mıdır? Bilinmez/ Ürkmüşte gider bir ceylan yavrusu/ Belki döner belki dönmez / Yamacında koşma söylediğimiz dağları düşman değil gurbet almış elimizden/ Kiminle tutayım halayı, barı/ Daracık sokaklar anlamaz halimizden/Sesin gelmiyor artık asmadan/ Issız bağımızda dünya ne kadar yalan/Öyle dağılmış ki yuvalardan muhabbet/ Dağlar geçit verdiğine pişman./ Kavurmuş türküleri esmişte sam/ Kör bir geçim uğruna bu ayrılıklar/Gülünü koklamadan yitirdiğimiz bahar/Bir dost bulamadan çöken akşam/ Kör bir geçim uğrunadır./ Evet kör bir geçim uğruna baba ocaklarını terk edip Samsun’da yeni bir dünya kuran hemşehrilerimizi en içten duygularla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci derneğe katkılarından dolayı Vali Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak, Samsun Bayburt Dernek Başkanı Hakan Tali ile iş adamları Şemşi Antika ve Nurettin Burak’a plaket takdimin de bulundu.

Daha sonra Dede Korkut ve Bamsı Beyrek gösterisi ile Samsun ve Bayburt halk oyunları ekipleri tarafından folklor gösterileri yapıldı. Halk oyunları gösterileri sonrasında Belediyemiz Türk Halk Müziği Korosu söyledikleri birbirinden güzel Bayburt ve çeşitli yörelere ait türkülerle dinleyenlere gurbette Bayburt’u yaşattı. Türkü dolu dakikaların ardından gece Bayburtlu Sanatçı Mustafa Serkan Yalçın'ın Anadolu rock tarzında seslendirdiği parçalarla katılımcılara müzik ziyafeti sunmasıyla sona erdi.

Törene Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Kemal Zeybek, Vali Mülkiye Baş Müfettişi Osman Kaymak, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İlk Adım Belediye Başkanı Necati Demirtaş, Ordu Kumru İlçesi Kaymakamı Emrah Akduman, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkan Vekili Özgür Suiçmez, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Turhal, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, önceki dönem İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hakan Tali, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş,Trabzon Bayburtlular Derneği Başkan Yardımcısı Turan Terzi ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.