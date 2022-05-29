Vali Epcim: “Çok önemli yatırımlar arifesindeyiz”

Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı Tahsisat Toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Merkez ve ilçelere bağlı köylerde gerçekleştirilmesi planlanan proje ödeneklerinin planlaması ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde uygulanan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesinin Türkiye’ye önemli katkılar sağladığını söyledi. KÖYDES’in aynı zamanda büyük bir medeniyet projesi olduğunu belirten Vali Epcim, bu anlamda da önemli olduğunu ifade etti.

Vali Epcim, proje dahilinde köylerin içme suyu, sulama altyapıları, yol gibi ihtiyaçları noktasında büyük çalışmalar gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Bayburt olarak bu doğrultuda 2022 yılında çok önemli yatırımlar yapma arifesinde olduklarına vurgu yapan Vali Epcim, “Bu manada ödenek noktasındaki değerlendirmelerimizi, projelerimizi bugün ele alacağız. KÖYDES Tahsisat Komisyonu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sezonun hayırlı olmasını ve Bayburt insanımıza büyük katkılar sağlamasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Vali Epcim, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Vali Epcim’in değerlendirmelerinin ardından KÖYDES ödeneklerine ilişkin planlamalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. İlgili konularda gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrası toplantı sona erdi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Göksel Yıldız, Aydıntepe Kaymakamı Bayram Arsoy, Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

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