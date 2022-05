Bayburt ve Erzurum maharetlerini cirit maçında konuşturdu

Ata sporu olan cirit, bu sefer Bayburt ile Erzurum arasında oynanan dostluk müsabakasıyla renkli görüntülere sahne oldu.

İzleyenlere keyifli anlar yaşatan dostluk maçında ilk önce Bayburt Atlı Spor Kulüplerinden İpek Yolu Atlı Spor Kulübü ve 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü arasında bir müsabaka gerçekleşti. Daha sonrasında ise Erzurum Korkut Ata Atlı Spor Kulübü ile Bayburt Atlı Spor Kulübü arasında Atlı Cirit Türkiye şampiyonasına az bir zaman kala antrenman amaçlı, puanlı bir müsabaka oynandı. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen Bayburtlular, cirit sahası kenarında çekirdek çitleyip, tezahürat ederek meraklı gözlerle müsabakayı takip ettiler.

Büyük küçük her yaştan insanın heyecanla izlediği maç, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Erzurum Korkut Ata Atlı Spor Kulübü başkanı aynı zamanda kulübün oyuncusu olan Yakup Demir, dostluk maçı için Bayburt'a geldiklerini söyleyerek, "Burada her şey çok güzel, dostluk müsabakası oynayacağız. Önümüzdeki hafta il eleme maçları var onun için son hazırlık maçlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir de Türkiye şampiyonasına gideceğimiz için hem atlarımızı, hem de sporcularımızı görmek adına böyle bir organizasyon yaptık" diye konuştu.

Bayburt Atlı Spor Kulübü başkanı Arif Köprücü ise cirit sporunu yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Başlayacak olan Türkiye şampiyonası öncesinde hazırlık müsabakalarımıza devam ediyoruz. İl içerisinde 23 takımımızla hazırlık müsabakaları yaptık. Bugün de Erzurum'dan bir misafirimiz var, Korkut Ata Atlı Spor Kulübü. İnşallah onlarla da güzel bir müsabaka sergileyeceğiz sonrasında birlikte yiyeceğiz, içeceğiz. Cirit muhabbet vesilesidir diyoruz, bu vesileyle birlikte vakit geçireceğiz. Halkımız da yine her zamanki gibi ilgi gösterdiler, ayaklarına sağlık. Ciridi yaşatmaya ve insanlara tanıtmaya devam ediyoruz, bu noktada bize destek olan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Oynanan cirit müsabakasında kazanan taraf dostluk olurken, seyircilerde müsabakayı izlerken keyifli vakit geçirdiklerini ifade ettiler.

