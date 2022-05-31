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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOB Başkanı Karaman’a veda yemeği düzenlendi

İHA

ESOB Başkanı Karaman’a veda yemeği düzenlendi

Vali Cüneyt Epcim, önceki dönem Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman için düzenlenen veda yemeğine katıldı.
Birliğin geçen hafta gerçekleştirilen genel kurulunda 34 yıldır sürdürdüğü oda başkanlığı görevi için aday olmayan Karaman’ın yerine Zekeriya Mevlütoğlulları seçildi. Yeni yönetimin görevi devralması sonrasında önceki dönem başkanı Karaman için veda yemeği düzenlendi.
Başkan Karaman’ın kendi döneminde yapımı tamamlanan eski Çıraklık Eğitim Merkezi Salonu’ndaki veda yemeğinde Karaman’a hizmetleri anısına plaket takdim edildi. Yemeğe katılan Vali Cüneyt Epcim, çeyrek asrı geçen görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri için Karaman’a teşekkür etti.
Vali Epcim, otuz yılı aşan görev süresinin kolay olmadığını ifade etti. Karaman’ın herkes tarafından sevilip, saygıyla anıldığını dile getiren Vali Epcim, “Bizlerle bir aradayken iyi bir insan modeli ortaya koymuş, örnek insan modeli ortaya koymuş, hiçbir şaibeye bulaşmadan otuz yılını esnaf odalarında tamamlamış. Gerçekten bir tebrik ve teşekkürü samimiyetle hak ediyor.” dedi.
Karaman’a gelecek yaşantısında başarı dileyen Vali Epcim, “Allah yolunu açık etsin. Kendisine Allah’tan sağlık ve sıhhat dolu bir yaşam diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Vali Epcim, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevini devralan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları’nı da tebrik etti.
Programda kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Başkan Karaman’a bugüne kadar olan hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.
Görev süresi zarfında birçok Vali ve Belediye Başkanı ile çalışma fırsatı bulduğuna değinen Selahattin Karaman ise veda yemeğine katılanlara teşekkür etti. Karaman, Vali Epcim ve Başkan Pekmezci ile yakın işbirliği içerisinde özverili çalışmalara imza attıklarını bildirdi.
Karaman, esnaf ve sanatkârlar adına başta Vali Epcim olmak üzere tüm kurum temsilcilerine teşekkür etti.
Veda yemeği Karaman’a plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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