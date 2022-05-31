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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekmezci, Bamsı Beyrek Seyir Terasında incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Pekmezci, Bamsı Beyrek Seyir Terasında incelemelerde bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yapım sürecinin hızla devam ettiği Bamsı Beyrek Seyir Terasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Dede Korkut Hikâyelerinde adı geçen kahramanlardan biri olan ve kabri Bayburt’un Erenli Köyünde bulunan Bamsı Beyrek’in adını taşıyan seyir terası projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.
Yapım çalışmaları başlayan projede Duduzar dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesi inşa edilecek.
Her şeyiyle komplike bir yapıya sahip olacak projede ayrıca doğa sporları parkurları, 7 km uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve 500 metre yükseklikte bulunan zepline macera parkı da yer alacak.
Yaklaşık 3 Milyon TL maliyetli proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bayburt’umuz için yenilikler yapmaya ve ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu projenin KUDAKA tarafından onaylanmasının ardından ihalesini gerçekleştirerek yapımına başladık. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok güzel bir proje, yaşlısıyla genciyle toplumumuzun tüm yaş gruplarına hitap ediyor.
Hemşehrilerimiz proje tamamlandığında Duduzar dağı eteklerinde seyir terasından Bayburt’un eşsiz manzarasını izlerken kır kahvesinde çaylarını yudumlayabilecekler. Ayrıca doğayla iç içe bir parkurda yürüyüş yaparken zepline macera parkında adrenalin dolu anlar yaşayacaklar.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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