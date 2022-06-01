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KUDAKA Teknik Destek Programı 2. dönem sonuçları açıklandı

İHA

2022 Yılı Teknik Destek Programı 2. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

KUDAKA Teknik Destek Programı 2. dönem sonuçları açıklandı

2022 Yılı Teknik Destek Programı 2. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.
2022 Yılı Teknik Destek Programı 2. dönemine toplam 18 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 18 başvuru ön incelemede uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti.
Teknik destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 15 proje şu şekilde yer aldı:
“Aşkale İHA Drone Eğitimleriyle Kurumsal Kapasitelerini Geliştiriyor (Aşkale Kaymakamlığı)
Baybulut (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü)
Haritalamada Geometrik İHA Eğitimi ve Ehliyeti (TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisler Odası Bölge Temsilciği)
CBS Eğitimi (TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisler Odası Bölge Temsilciği)
Python Programlama ve İstatistiksel Veri Analizi (Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü)
Otizm Eğitici Eğitimi (Yakutiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü)
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Temel İstatistik (SPSS) Eğitimi (Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi)
Bayburt Foto Safari Etkinliği (Kenan Yavuz Kültür Vakfı)
Netcad Su Yönetimi Eğitimi (Erzincan Belediyesi)
Erzurum Ehramının Yurt Dışı Pazarlara Açılması (Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği)
Maxqda Nitel Çözümleme Programı Yoluyla Karma Yöntem ve Nitel Analiz Eğitimi (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Toprakla Gelen Sanat Projesi (Eğitimi Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü)
Minotek Personel Eğitimi (Minotek Mobilya İnovasyon ve Teknoloji Merkezi İşletmecilik Anonim Şirketi)
Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ait Tarihi Eserlerin Konservasyonunun Yaptırılarak Müzede Sergilenmeye Hazır Hale Getirilmesi
(Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında Pozitif Psikoloji Uygulamaları (Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü)
Başarılı projelerin ajans internet adresinde yayımlandığı 31 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç 10 iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere ajansa müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.
Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;
1. Teknik Destek Talep Formu
2. Destekleyici Belgelerin asılları
* Başvuru Sahibi Karar Belgesi
* Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa)
* Teknik Şartname
* Proforma Fatura
* Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri
* Eğitim Müfredatı (eğitim varsa)
Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu, asıllarının veya aslına uygun nüshalarının ajansa getirilmesi gerektiği duyurulur.

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