Bayburt’ta “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliği

İHA

Bayburt’ta “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliği

Bayburt’ta “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliği çerçevesinde stant kurularak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunularak fagestron testi yapıldı.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan stantta sağlık ekipleri, “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliğine dair bilgilendirmede bulundu.
Bilgilendirmede, “Dünya tütünsüz günündeki amaç halkımızda tütün ve tütün mamullerinin insan sağlığı açısından ne kadar zararlı maddeler olduğunu anlatmaktır. Bu konuda halkımızda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Tütün ve tütün mamulleri kalp, damar hastalıkları, akciğer hastalıkları (Astım/KOAH gibi) ve kanser hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın baş etkenidir. Toplumumuzun sağlığını bozmakla kalmıyor aynı zamanda iş gücü kaybına, ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Hatta Dünyada milyonlarca insan tütün ve tütün mamullerinin neden olduğu hastalıklardan ölmektedir. Gerek Sağlık Bakanlığı olarak gerekse Bayburt Sağlık Müdürlüğü olarak tütün ve tütün mamulleri ile gerekli mücadeleleri yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Tütün ve tütün mamulleri ile mücadeledeki amacımız sigaranın neden olduğu ölümleri azaltmayı, insanımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Dünya Tütünsüz Günü farkındalık çalışmaları dahilinde ilimiz Cumhuriyet Caddesinde stant faaliyeti gerçekleştirip halkımıza broşür dağıtımı, kısa bilgilendirmeler ve fagestron testi uygulanarak sigaranın akciğerlerdeki etkilerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlimizde sigara bırakmak isteyen vatandaşlarımız için şu an da Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezimizde Sigara Bıraktırma Polikliniğimiz hafta içi her gün poliklinik hizmeti vermektedir. Polikliniklerimizde sigarayı bıraktırmak için hem psikolojik hem de tıbbi tedavi uygulanmaktadır. Hekimce tıbbi tedavi uygun görülen hastalarımıza sigara bırakma bantları ücretsiz olarak temin edebilmektedirler. Ayrıca bakanlığımıza bağlı 171 sigara bıraktırma hattından vatandaşlarımız sigarayı bırakmak için her türlü yardımı almaktadır. Bayburt Sağlığı Müdürlüğü olarak biz diyoruz ki sağlığınız bizim için çok değerli sigara bırakmak için geç kalmadınız sigaranın neden olduğu hastalıklar kapınızı çalmadan sigarayı bırakın diyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KUDAKA Teknik Destek Programı 2. dönem sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER KUDAKA Teknik Destek Programı 2. dönem sonuçları ...
Freni patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Freni patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: ...
Başkan Pekmezci, Bamsı Beyrek Seyir Terasında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, Bamsı Beyrek Seyir Terasında ...
Vali Epcim: “Tüm köyleri asfalta kavuşturma hedefimize yoğunlaştık”
YEREL HABERLER Vali Epcim: “Tüm köyleri asfalta kavuşturma ...
ESOB Başkanı Karaman’a veda yemeği düzenlendi
YEREL HABERLER ESOB Başkanı Karaman’a veda yemeği düzenlendi
ESOB Başkanı Karaman için veda yemeği düzenlendi
YEREL HABERLER ESOB Başkanı Karaman için veda yemeği düzenlendi
Bayburt ve Erzurum maharetlerini cirit maçında konuşturdu
YEREL HABERLER Bayburt ve Erzurum maharetlerini cirit maçında ...
Doğada bulunurken kene popülâsyonuna dikkat!
YEREL HABERLER Doğada bulunurken kene popülâsyonuna dikkat!
Vali Epcim’den LGS öncesi öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Vali Epcim’den LGS öncesi öğrencilere ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.