"50 TL'ye de var 50 bin TL'ye de" Bu tarla başka!

Bayburt Halk Eğitim Merkezinin “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” çerçevesinde el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda protokol konuşmalarının ardından halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in eşi Büşra Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar'ın katıldığı program, Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşti.

Hazırlanan program eğitim öğretim sürecinde açılmış olan Halk Oyunları Kursu’nun Bayburt yöresine ait halk oyunları gösterisi ile başladı. Program sergi açılışı, yıl boyunca hazırlanan eserlerin sergilenmesi ve müzik dinletisi ile devam etti.

Büşra Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar sergideki eserleri inceleyip çalışmalar hakkında kursiyerlerle sohbet ederek kendilerini tebrik ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Halk Eğitim Merkezinin hazırladığı sergiye katılımlarından dolayı Büşra Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye şükranlarını arz etti. Ayrıca emek ve gayretlerinden ötürü Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere, öğretmenlere, usta öğreticilere ve yöneticilere teşekkür etti.

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