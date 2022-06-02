Komando Kışlasında birinci etap tamamlanma aşamasına geldi

Arpalı Beldesi’nde yapımına devam edilen askeri kışla projesinin ilk etabında son aşamaya gelindi.

Mili Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Mirvelioğlu ile kurum personelinden oluşan uzman heyet inşaat alanında incelemelerde bulundu. Heyet tarafından gerçekleştirilen saha incelemeleri öncesinde Vali Cüneyt Epcim başkanlığında proje detayları ele alındı.

Bayburt Valiliği’nde düzenlenen toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Toplantı sonrası Vali Cüneyt Epcim ile Mirvelioğlu’nun içerisinde yer aldığı heyet inşaat alanında incelemeler yaptı. Yüklenici firma temsilcileri gelinen aşama hakkında heyete bilgi verdi. Yönetim ofisinde gerçekleştirilen sunumda ilk etabın tamamlanmasına yakın proje detayları değerlendirildi. İkinci etaba yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayburt’a ekonomik anlamda önemli getiri sağlaması beklenen proje kamuoyu gündemini uzun yıllardır işgal eden talepleri de karşılamış olacak. Mimari kimliğiyle de ayrı bir öneme sahip proje beş bin kişilik profesyonel birliği barındıracak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından geçen yıl ihalesi yapılan ve inşa çalışmalarına başlanan askeri kışla projesi 380 dönüm alan üzerine yükseliyor. İlk etap çalışmaları projenin birkaç ay içerisinde tamamlanması hedefiyle sürdürülüyor.

Hızla ilerleyen çalışmaların sevindirici olduğunu ifade eden Vali Epcim, projenin Bayburt’a çok büyük değer katacağını söyledi. Vali Epcim, çalışmaların gerek kendileri gerekse de ilgili diğer kurumlar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi. Bayburt’ta MSB heyetini ağırladıklarını ifade eden Vali Epcim, projede kat edilen aşamaları görmek üzere saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çalışmaların son derece hızlı ilerlediğini ve yakın zamanda birinci etabın tamamlanmasının hedeflendiğini anlatan Vali Epcim, ikinci etap çalışmalarına yönelik de hazırlıklara başlandığını kaydetti. Vali Epcim ayrıca Mirvelioğlu ile beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek ziyaretleri dolayısıyla da teşekkür etti.

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