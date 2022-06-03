Bölge hafızlık yarışması birincisi Bayburt’tan

Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması 4'ncü bölge birincisi Bayburt’tan çıktı.

4'ncü Bölge Erkek Din Görevlileri Arası Hafızlık Bölge Yarışması Bayburt İl Müftülüğü’nün ev sahipliğinde Bayburt Tarihi Ulu Cami’de yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu şunları kaydetti: “Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığının “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle düzenlemiş olduğu hafızlık yarışması 4. Bölge Finaline ev sahipliği yapmaktan mutluk duyuyoruz. Bu güzel organizasyonda Bizleri bir araya getiren Rabbimize hamd olsun. Erkek Din Görevlileri arası hafızlık yarışmasına katılan tüm görevlilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum"

Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, ise, "Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından Camiler ve Din görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlemiş olduğu Hafızlık yarışması bölge finalini yapmak üzere bugün bir araya geldik. Rabbim hayırlı eylesin. Buraya gelen hafızlarımız kendi illerinde birinci seçilerek buraya geldiler. Hafızlarımızın her birisi bizim gönlümüzde birincidir. Fakat mevzuat gereği biz bir değerlendirme yapacağız. Bu değerlendirme sonucunda bölge birincisi belli olacak. Hafızlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

4. Bölge Erkek Din Görevlileri Arası Hafızlık Bölge Yarışmasına; Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Gümüşhane illerinde birinci olan yarışmacılar katıldı.

Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz’ın başkanlığındaki komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre Bayburt Yusufiye Camii İmam Hatibi Ümit Bayram birinci, Gümüşhane’den yarışmaya katılan Din Görevlisi Aziz Aydın ikinci, Erzurum’dan yarışmaya katılan Din Görevlisi Cihan Çavdar üçüncü oldu

Yarışmada birinci olan Bayburt Yusufiye Camii İmam Hatibi Ümit Bayram, 01 Eylül 2022 tarihinde Adıyaman'da yapılacak Tükiye Finalinde yarışacak.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, Demirözü İlçe Müftüsü Fatih Samet Okumuş, Aydıntepe İlçe Müftüsü Mustafa Kabaoğlu, Şube Müdürü Ömer Turan, din görevlileri, Kur’an kursu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

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