Bayburt Belediyesi "Hüsn-i Hat Müzesi" kuruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Belediyesi "Hüsn-i Hat Müzesi" kuruyor

İHA

Bayburt Belediyesi "Hüsn-i Hat Müzesi" kuruyor

Bayburt Belediyesi mülkiyetinde bulunan Tuzcuzade Mahallesindeki Kutluerler Konaklarında açılacak olan Hüsni Hat Müzesi sergi için gün sayıyor.
Hazırlıklarının sürdüğü Hüsni Hat Müzesi’nde sergi açmak için Bayburt’a gelen Hattat Mahmut Şahin, Hattat Hüseyin Öz, Hattat Hüseyin Sert ve Hattat Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci misafirlerini Bayburt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.
Misafirler ise Başkan Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederek Bayburt’ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.
Ziyaretin ardından Bayburtlu Şair Zihni’nin oğlu Hattat Ahmet Revayi'nin isminin verileceği müzeye geçen Başkan Pekmezci ve misafirleri burada incelemelerde bulundular.
Binayı ayrıntılı olarak fotoğraflayan Mahmut Şahin, Hüseyin Öz, Hüseyin Sert ve Ahmet Aydın gezi için emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bölge hafızlık yarışması birincisi Bayburt’tan
YEREL HABERLER Bölge hafızlık yarışması birincisi Bayburt’tan
Köylüler imece usulüyle sulama kanalını kaymakamla birlikte temizlediler
YEREL HABERLER Köylüler imece usulüyle sulama kanalını kaymakamla ...
Bayburt Belediyesi ilaçlama mesaisine devam ediyor
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi ilaçlama mesaisine devam ediyor
Komando Kışlasında birinci etap tamamlanma aşamasına geldi
YEREL HABERLER Komando Kışlasında birinci etap tamamlanma aşamasına ...
Aydıntepe’de yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Aydıntepe’de yılsonu sergisi
El emeği göz nuru eserler sergilendi
YEREL HABERLER El emeği göz nuru eserler sergilendi
Şampiyon boksör Sürmeneli’ye plaket
YEREL HABERLER Şampiyon boksör Sürmeneli’ye plaket

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.