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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'dan Bayburt'a tiyatrosu desteği

İHA

İstanbul'dan Bayburt'a tiyatrosu desteği

Tuzla Belediyesi, ilçedeki hemşehri dernekleri platformu birlikteliğinde, Karadeniz’de 10 şehri kapsayan 'Sahne Senin Türkiyem' Çocuk Tiyatrosu ve Animasyon Gösterisi etkinliği düzenledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Karadeniz bölgesindeki çocuklar için özel bir karne sürprizi hazırladı. Tuzla’daki hemşehri dernekleri platformu birlikteliğinde, Karadeniz’de 10 şehri kapsayan 'Sahne Senin Türkiyem' Çocuk Tiyatrosu ve Animasyon Gösterisi etkinliği, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon Bayburt ve Gümüşhane ile tamamlanacak.
İçerisinde animasyon gösterileri çocuk tiyatroları, yarışmalar, maskot gösterilerinin olduğu programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukların eğlenceli anları kameralara saniye saniye yansıdı. Çocukların doyasıya eğlendiği ve vakit geçirdiği etkinlik tiyatro ekibinin sahne almasıyla sona erdi.
Etkinliğe katılan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bu tür etkinliklere ağırlık vereceklerini ifade ederek, "Tuzla Belediyemizin Karadeniz'e turne olarak gönderdiği çocuklarımızın sosyal, kültürel aktivitesinde bulunuyoruz. Buradaki amaç yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın hem eğlenip, hem de bilgi sahibi olması. Yetişmeleri açısından bu tür etkinlikleri önemli buluyorum. İnşallah biz de bu tür çalışmaları daha aktif bir konumda, daha geniş bazda değerlendirip yapmaya çalışacağız. Bu vesileyle emeği geçenleri yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ise gerçekleştirilen projenin içinde yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu proje, bu etkinlik Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı beyin bizlere hediyesidir diyebiliriz. Bu projenin amacı çocuklarımızı eğitimöğretimin son döneminde güzel bir şekilde eğlendirip, tatile hazırlamak. Çocuklarımıza daha güzel neler yaşatabiliriz diye düşündük, onun için biz de bugün Bayburt Kültür ve Yardım derneği olarak Tuzla Belediyemizle işbirliğiyle Bayburt'ta bulunuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, özellikle de Abdullah Aslan Başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bayburt Yardım ve Kültür Derneği Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram Tuzla'dan Bayburt'a gelerek çocuklarla bir araya gelmenin sevinci içerisinde olduğunu belirterek, "Bu projeyi Tuzla'dan Bayburt'a taşıdık. Çocukların o neşesini, sevincini anlatamam yaşamanız, görmeniz lazım. Bizi öyle bir projede buluşturduğu için Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya, bu programda bize destek olan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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